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Власти Нидерландов предлагают свиноводам закрывать бизнес: платят до €150 за голову

28.11.2019 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Нидерландов, готово выплатить компенсации фермерам, которые закрывают свои предприятия, чтобы снизить выбросы аммиака.


Об этом сообщает EuroMeat.news.com.

Сектор свиноводства в Нидерландах находится под давлением, это связано с ограничениями выбросов аммиака, так как страна должна соблюдать определенные правила. Начиная с этой недели, правительство согласилось выплатить компенсации фермерам, желающим прекратить свой бизнес. Следует отметить, что прежде всего это на районы с высокой плотностью скота на востоке и юге Нидерландов.

«Перед нами стоит важная задача: сделать свиноводство более устойчивым и выгодным в будущем. В начале следующего года для фермеров будет принята мера, нацеленная на инновации и сокращение выбросов», — сказала министр Карола Шоутен.

Период регистрации для получения компенсации длится до 15 января, и сама компенсация различна для каждого региона. Так, фермеры на юге страны получать по €151 за каждую уничтоженную свинью, а на востоке — по €52 за каждое животное.

После окончания периода регистрации у фермеров будет 8 месяцев, чтобы избавиться от свиней, вычистить свои фермы.
 
 
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Правительство Нидерландов, готово выплатить компенсации фермерам, которые закрывают свои предприятия, чтобы снизить выбросы аммиака.
 
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