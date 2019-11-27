Власти Нидерландов предлагают свиноводам закрывать бизнес: платят до €150 за голову





EuroMeat.news.com . Об этом сообщает





Сектор свиноводства в Нидерландах находится под давлением, это связано с ограничениями выбросов аммиака, так как страна должна соблюдать определенные правила. Начиная с этой недели, правительство согласилось выплатить компенсации фермерам, желающим прекратить свой бизнес. Следует отметить, что прежде всего это на районы с высокой плотностью скота на востоке и юге Нидерландов.





«Перед нами стоит важная задача: сделать свиноводство более устойчивым и выгодным в будущем. В начале следующего года для фермеров будет принята мера, нацеленная на инновации и сокращение выбросов», — сказала министр Карола Шоутен.





Период регистрации для получения компенсации длится до 15 января, и сама компенсация различна для каждого региона. Так, фермеры на юге страны получать по €151 за каждую уничтоженную свинью, а на востоке — по €52 за каждое животное.





После окончания периода регистрации у фермеров будет 8 месяцев, чтобы избавиться от свиней, вычистить свои фермы.