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В Пинском районе пьяный тракторист угнал трактор, чтобы вытащить другой застрявший трактор
Источник материала: Tut.by
В Пинском районе возбудили уголовное дело за угон трактора, сообщает
23 ноября вечером тракторист одного из сельхозпредприятий Пинского района на закрепленном за ним тракторе «МТЗ 82.1» собирался съездить по личным делам.
Мужчина отъехал от молочно-товарного комплекса, но не справился с управлением и съехал в кювет. Для того чтобы вытащить застрявшее транспортное средство, мужчина вернуться на мехдвор и взял другой, более мощный трактор «МТЗ 1221».
На выезде его остановил сотрудник сторожевой охраны. Выяснилось, что разрешения на эксплуатацию транспортных средств водитель в этот день не получал, при этом по внешним признакам был пьян. И освидетельствование показало, что это так — более 2 промилле.
По факту угона возбуждено уголовное дело. За управление тракторами в нетрезвом состоянии мужчине также грозит административная ответственность.
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Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».
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