В Пинском районе пьяный тракторист угнал трактор, чтобы вытащить другой застрявший трактор

Источник материала: Tut.by

В Пинском районе возбудили уголовное дело за угон трактора, сообщает МВД .



Фото: Госкомитет судебных экспертиз

23 ноября вечером тракторист одного из сельхозпредприятий Пинского района на закрепленном за ним тракторе «МТЗ 82.1» собирался съездить по личным делам.

Мужчина отъехал от молочно-товарного комплекса, но не справился с управлением и съехал в кювет. Для того чтобы вытащить застрявшее транспортное средство, мужчина вернуться на мехдвор и взял другой, более мощный трактор «МТЗ 1221».

На выезде его остановил сотрудник сторожевой охраны. Выяснилось, что разрешения на эксплуатацию транспортных средств водитель в этот день не получал, при этом по внешним признакам был пьян. И освидетельствование показало, что это так — более 2 промилле.

По факту угона возбуждено уголовное дело. За управление тракторами в нетрезвом состоянии мужчине также грозит административная ответственность.