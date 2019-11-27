|
Ученые предупреждают: «переломные точки» климата уже активны
Источник материала: Tut.by
Ученые предупреждают: несколько «переломных моментов», которые угрожают превратить нашу планету в безжизненное место, уже активны. Об этом
Концепция переломных моментов была
Вот эти девять «переломных точек» климата: арктический морской лед, гренландский ледовый щит, тайга, вечная мерзлота, атлантические течения, тропические леса Амазонки, тепловодные кораллы, ледовый щит Западной Антарктики, части восточной Антарктиды.
В частности, разрушение крупных ледяных щитов в Гренландии, Западной Антарктике и части восточной Антарктиды приведет к необратимому повышению уровня мирового океана примерно на 10 метров, что может угрожать существованию человеческой цивилизации.
Оказалось, данные события более взаимосвязаны, чем считалось ранее, и одно может повлечь за собой другое, как падающие костяшки домино. То есть, перелом климата способен наступить внезапно и стать необратимым.
Поэтому ученые призывают к срочным действиям по сокращению выбросов парниковых газов, предупреждая о наихудшем сценарии превращения Земли в необитаемую «тепличную» планету.
Международная команда климатологов сообщает: ранее предполагалось, что эти переломные моменты могут стать опасными лишь в том случае, если глобальная температура поднимется на 5 ° C выше доиндустриального уровня. Но на деле стоит волноваться уже при повышении на 1 -2 ° С.
Хотя глобальные температуры колебались в течение миллионов лет, ученые считают, что люди теперь «форсируют» изменения, а концентрация углекислого газа в атмосфере и глобальная температура растут со скоростью, которая на порядок выше, чем в конце последнего ледникового периода.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько «переломных моментов», которые угрожают превратить нашу планету в безжизненное место, уже активны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)