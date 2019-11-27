Ученые предупреждают: «переломные точки» климата уже активны

Источник материала: Tut.by

Ученые предупреждают: несколько «переломных моментов», которые угрожают превратить нашу планету в безжизненное место, уже активны. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Nature .



Фото: NASA

Концепция переломных моментов была введена Межправительственной группой экспертов по изменению климата около 20 лет назад. Но сегодня исследователи предупреждают, что девять «переломных точек» климата уже активизировались, причем гораздо раньше, чем ожидалось.

Вот эти девять «переломных точек» климата: арктический морской лед, гренландский ледовый щит, тайга, вечная мерзлота, атлантические течения, тропические леса Амазонки, тепловодные кораллы, ледовый щит Западной Антарктики, части восточной Антарктиды.

В частности, разрушение крупных ледяных щитов в Гренландии, Западной Антарктике и части восточной Антарктиды приведет к необратимому повышению уровня мирового океана примерно на 10 метров, что может угрожать существованию человеческой цивилизации.

Оказалось, данные события более взаимосвязаны, чем считалось ранее, и одно может повлечь за собой другое, как падающие костяшки домино. То есть, перелом климата способен наступить внезапно и стать необратимым.

Поэтому ученые призывают к срочным действиям по сокращению выбросов парниковых газов, предупреждая о наихудшем сценарии превращения Земли в необитаемую «тепличную» планету.

Международная команда климатологов сообщает: ранее предполагалось, что эти переломные моменты могут стать опасными лишь в том случае, если глобальная температура поднимется на 5 ° C выше доиндустриального уровня. Но на деле стоит волноваться уже при повышении на 1 -2 ° С.

Хотя глобальные температуры колебались в течение миллионов лет, ученые считают, что люди теперь «форсируют» изменения, а концентрация углекислого газа в атмосфере и глобальная температура растут со скоростью, которая на порядок выше, чем в конце последнего ледникового периода.