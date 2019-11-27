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Новый телевизор Xiaomi оценили в 490 долларов. Вот что он умеет

28.11.2019 11:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi сегодня анонсировала новый телевизор под названием Mi TV 4X 2020 Edition. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте компании.


Устройство оснастили экраном с поддержкой HDR диагональю 55 дюймов и разрешением 4K. В актив ТВ входит процессор Amlogic, 2 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти. Производитель отмечает, что также встроил в новинку движок Vivid Picture Engine, отвечающий за более качественное отображение контента на панели. Мощность встроенной аудиосистемы — 20 Вт.


В наличии и система «умного» телевидения на базе Android TV с фирменной оболочкой Patch Wall. Кроме того, в Mi TV 4X 2020 Edition есть поддержка помощника Google Assistant, а также заранее установлены приложения Netflix и Prime Video.

В Индии ТВ будет продаваться по цене в 490 долларов с 2 декабря. О точных сроках появления новинки в других странах пока не сообщается.

Смотрите, сколько у нас стоят другие ТВ от Xiaomi:

 
 
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О точных сроках появления новинки в других странах пока не сообщается.
 
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