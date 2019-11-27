В Беларуси рванули цены на «молочку», гречку и овсянку, а на свинину и икру упали

Источник материала: Tut.by

С начала года некоторые продукты ежедневного потребления подорожали больше, чем остальные. Это молоко, кисломолочные продукты, животное масло, пшеничная мука, пшенная, гречневая и овсяная крупа, а также фрукты. Такие данные содержатся в результатах профсоюзного мониторинга цен, которые озвучили на экспертном совете по вопросам цен и тарифов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Экспертный совет по вопросам цен и тарифов был создан в мае 2019 года. В его состав входят представители Федерации профсоюзов, МАРТ, Нацбанка и Белстата. Экспертный совет координирует мониторинг цен в стране, анализирует его результаты и вырабатывает рекомендации для МАРТ в области регулирования цен и тарифов.

При этом по данным Белстата, гречневая крупа за 10 месяцев этого года подорожала на 18,4%, пшенная — на 15,5%, перловая — на 14,9%, овсяные хлопья — на 12,9%, манная крупа — на 11,3%. В лидерах по росту цен с декабря прошлого года оказались также фрукты (13,9%), пищевая соль (10%), сливочное масло (9,1%), молоко (8,8%), сыр рассольный (8,6%), сыр мягкий (8%), сметана (8%), йогурт (7,5%), кефир (7,4%).

Несмотря на солидный список подорожавших продуктов, некоторые, по результатам профсоюзного мониторинга, с начала года подешевели. Это свинина, субпродукты, макаронные изделия.

По данным Белстата, среди продуктов, которые заметнее всего подешевели с декабря прошлого года, оказались куриные яйца (-6,6%), рагу из свинины (-7,5%), свинина (кроме бескостного мяса, -4,2%), свинина бескостная (-3%).

Напомним, Федерация профсоюзов проводит ежемесячный мониторинг цен в разных регионах с мая 2017 года, чтобы сравнить стоимость продуктов с зарплатами. Мониторинг проводится в 274 магазинах шаговой доступности, крупных торговых сетях, частных и государственных торговых объектах. Анализируются цены на 98 наименований продуктов.

Чтобы выявить опережающий рост цен на те или иные продукты, Федерация профсоюзов анализирует всю цепочку ценообразования — от производителя до розницы. При этом в федерации настаивают, что в каждом случае нужно принимать упреждающие меры. Например, недавно профсоюзный мониторинг зафиксировал опережающий рост цен на капусту, морковь, лук, картофель весной этого года. Чтобы урегулировать ситуацию, Федерация профсоюзов организовала встречу госорганов, представителей торговых сетей и 55 фермерских (крестьянских) хозяйств, которая прошла к конце октября. На ней участники смогли обсудить вопросы взаимодействия.

По официальным данным, в октябре инфляция с начала года составила 3,9%. За октябрь цены выросли на 0,5%, больше всего подорожали огурцы, помидоры и бананы.