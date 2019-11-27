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В Беларуси рванули цены на «молочку», гречку и овсянку, а на свинину и икру упали
Источник материала: Tut.by
С начала года некоторые продукты ежедневного потребления подорожали больше, чем остальные. Это молоко, кисломолочные продукты, животное масло, пшеничная мука, пшенная, гречневая и овсяная крупа, а также фрукты. Такие данные
При этом по данным Белстата, гречневая крупа за 10 месяцев этого года подорожала на 18,4%, пшенная — на 15,5%, перловая — на 14,9%, овсяные хлопья — на 12,9%, манная крупа — на 11,3%. В лидерах по росту цен с декабря прошлого года оказались также фрукты (13,9%), пищевая соль (10%), сливочное масло (9,1%), молоко (8,8%), сыр рассольный (8,6%), сыр мягкий (8%), сметана (8%), йогурт (7,5%), кефир (7,4%).
Несмотря на солидный список подорожавших продуктов, некоторые, по результатам профсоюзного мониторинга, с начала года подешевели. Это свинина, субпродукты, макаронные изделия.
По данным Белстата, среди продуктов, которые заметнее всего подешевели с декабря прошлого года, оказались куриные яйца (-6,6%), рагу из свинины (-7,5%), свинина (кроме бескостного мяса, -4,2%), свинина бескостная (-3%).
Напомним, Федерация профсоюзов
Чтобы выявить опережающий рост цен на те или иные продукты, Федерация профсоюзов анализирует всю цепочку ценообразования — от производителя до розницы. При этом в федерации настаивают, что в каждом случае нужно принимать упреждающие меры. Например, недавно профсоюзный мониторинг
По официальным данным, в октябре инфляция с начала года
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Что предлагает сделать Федерация профсоюзов Беларуси, чтобы избежать опережающего роста цен.
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