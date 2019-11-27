В Беларуси установили новую ставку по депозитам семейного капитала

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Банковские вклады семейного капитала в размере десяти тысяч долларов открываются в Беларуси при рождении усыновлении или удочерении третьего и последующих детей с 2015. В апреле текущего года Александр Лукашенко поручил продлить эту программу еще на пять лет.

Согласно постановлению, процентную ставку по банковским вкладам семейного капитала, которые были открыты в 2015-2019 годах, приравняют к ставке LIBOR для депозитов на срок один год в долларах США по состоянию на последний рабочий день 2017 года.