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В Беларуси установили новую ставку по депозитам семейного капитала
Источник материала: Myfin
Банковские вклады семейного капитала в размере десяти тысяч долларов открываются в Беларуси при рождении усыновлении или удочерении третьего и последующих детей с 2015. В апреле текущего года Александр Лукашенко поручил продлить эту программу еще на пять лет.
Согласно постановлению, процентную ставку по банковским вкладам семейного капитала, которые были открыты в 2015-2019 годах, приравняют к ставке LIBOR для депозитов на срок один год в долларах США по состоянию на последний рабочий день 2017 года.
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com Банковские вклады семейного капитала в размере десяти тысяч долларов открываются в Беларуси при...
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