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В Беларуси установили новую ставку по депозитам семейного капитала

28.11.2019 11:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В Беларуси установили новую ставку по депозитам семейного капитала
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Банковские вклады семейного капитала в размере десяти тысяч долларов открываются в Беларуси при рождении усыновлении или удочерении третьего и последующих детей с 2015. В апреле текущего года Александр Лукашенко поручил продлить эту программу еще на пять лет.

Согласно постановлению, процентную ставку по банковским вкладам семейного капитала, которые были открыты в 2015-2019 годах, приравняют к ставке LIBOR для депозитов на срок один год в долларах США по состоянию на последний рабочий день 2017 года. 

 
 
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com Банковские вклады семейного капитала в размере десяти тысяч долларов открываются в Беларуси при...
 
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