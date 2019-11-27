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В Минске открывается второй H&M. Первые покупатели стояли с часу ночи
Источник материала: Tut.by
28 ноября в ТРЦ Palazzo открылся второй H&M в Минске. Очередь стала формироваться еще в час ночи. Узнали, зачем первые покупатели пришли так рано и чем второй магазин отличается от первого.
Первые посетители пришли еще ночью, в 1.30, торговый центр открывали в 9 утра, поэтому все это время компания простояла на улице.
Илье 20 лет, его другу Паше — 18. Они приехали из Дзержинска.
— Мы никак не согревались. Ночь пережили сложно. Спали в лифте в переходе. Спали в автобусе. Приехали в любимый магазин, посмотреть товар. Раньше одежду H&M возили из Польши, заказывали. А сегодня еще есть возможность получить скидочную карту, — говорят они.
За ними в 6 утра пришли 15-летние школьники Илья и Миша. Говорят, что пришли ради скидочной карты. Чтобы оказаться здесь, уговорили родителей, ведь школу сегодня пришлось прогулять. Мама одного из парней пригрозила, что будет следить за школьником, пока он стоит в очереди.
— Друг нам сказал, что в 6 утра откроют ТЦ. Нифига! Дождались, когда в 8 откроется центр Geely, там грелись. Утром нам выдавали кофе, дали номерки для первых покупателей — с ними можно выходить из очереди на некоторое время.
За час до открытия в ТРЦ уже столпились люди. Молодежь спускается в супермаркет этажом ниже, покупают салаты, едят прямо в очереди. В очереди не только молодые люди, газетку читает одна из первых покупательниц, пенсионерка.
Магазин расположен на первом этаже нового ТРЦ Palazzo, который
В день открытия первые 150 посетителей получат подарочные карты на 30 белорусских рублей.
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Узнали, зачем первые покупатели пришла так рано и чем второй магазин отличается от первого.
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