На проспекте Рокоссовского появится дополнительная остановка

Источник материала: СТВ

На проспекте Рокоссовского по просьбе жителей Серебрянки сделают ещё одну остановку, сообщили в программе «Большой город» .

Жалобы на слишком большое расстояние между «Плеханова» и «Шепичи» в администрацию Ленинского района поступали часто.

В итоге на просьбы пассажиров откликнулись и разработали проект. Карманы для общественного транспорта уже делают. Завершить работы планируется до конца ноября.