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На проспекте Рокоссовского появится дополнительная остановка
Источник материала: СТВ
На проспекте Рокоссовского по просьбе жителей Серебрянки сделают ещё одну остановку, сообщили в программе
Жалобы на слишком большое расстояние между «Плеханова» и «Шепичи» в администрацию Ленинского района поступали часто.
В итоге на просьбы пассажиров откликнулись и разработали проект. Карманы для общественного транспорта уже делают. Завершить работы планируется до конца ноября.
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На проспекте Рокоссовского по просьбе жителей Серебрянки сделают ещё одну остановку, сообщили в программе «Большой город». Жалобы на слишком большое расстояние...
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