|
Дмитрий Мезенцев: Работа премьер-министров в рамках их встреч на протяжении всего лета даёт очевидные результаты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск и Москва сверили правовые ориентиры. В белорусской столице прошло заседание объединенной коллегии министерств юстиции Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперты обсудили развитие сотрудничества ведомств, подходы к альтернативному урегулированию споров, а также подвели итоги мониторинга вопросов принудительного исполнения, взаимодействия органов ЗАГС и оказания юридической помощи.
По итогу принято решение к 2020 году внести дополнения в соглашение о взимании алиментов. Важно, что при подписании совместных документов стороны учитывают особенности национальных правовых систем.
Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Александр Коновалов, министр юстиции России:
Как отметили эксперты, формирование единого правового пространства – один из этапов общей стратегии интеграции, сейчас из 31 дорожной карты согласовано около 20.
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Очередное заседание минюстов двух стран состоится в мае 2020 года на юбилейном, 20-м, международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Мезенцев: Работа премьер-министров в рамках их встреч на протяжении всего лета даёт очевидные результаты
Новости Беларуси. Минск и Москва сверили правовые ориентиры. В белорусской столице прошло заседание объединенной коллегии министерств юстиции Союзного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)