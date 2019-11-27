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Дмитрий Мезенцев: Работа премьер-министров в рамках их встреч на протяжении всего лета даёт очевидные результаты

28.11.2019 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск и Москва сверили правовые ориентиры. В белорусской столице прошло заседание объединенной коллегии министерств юстиции Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Дмитрий Мезенцев: Работа премьер-министров в рамках их встреч на протяжении всего лета даёт очевидные результаты

Эксперты обсудили развитие сотрудничества ведомств, подходы к альтернативному урегулированию споров, а также подвели итоги мониторинга вопросов принудительного исполнения, взаимодействия органов ЗАГС и оказания юридической помощи.

Дмитрий Мезенцев: Работа премьер-министров в рамках их встреч на протяжении всего лета даёт очевидные результаты

По итогу принято решение к 2020 году внести дополнения в соглашение о взимании алиментов. Важно, что при подписании совместных документов стороны учитывают особенности национальных правовых систем.

Дмитрий Мезенцев: Работа премьер-министров в рамках их встреч на протяжении всего лета даёт очевидные результаты

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
На сегодняшний день мы выявили проблему неоднозначного применения как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Беларусь соглашения о признании актов гражданского состояния другого государства. Есть вопросы у правоприменителей, требуется или не требуется проставление апостиля.

Дмитрий Мезенцев: Работа премьер-министров в рамках их встреч на протяжении всего лета даёт очевидные результаты

Александр Коновалов, министр юстиции России:
Конечно, есть отдельные специфические элементы, которые должны быть также изучены с точки зрения их значимости, с точки зрения влияния этих подходов на общую практику гражданского правоприменения. Но пока, на первый взгляд, это не выглядит драматичным и как-либо угрожающим национальным правовым системам, национальным юрисдикциям, практикам национальных высших судов дальнейшее сближение этих подходов. В целом они одинаковы.

Дмитрий Мезенцев: Работа премьер-министров в рамках их встреч на протяжении всего лета даёт очевидные результаты

Как отметили эксперты, формирование единого правового пространства один из этапов общей стратегии интеграции, сейчас из 31 дорожной карты согласовано около 20. 

Дмитрий Мезенцев: Работа премьер-министров в рамках их встреч на протяжении всего лета даёт очевидные результаты

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Мы видим, что и работа премьер-министров в рамках их встреч на протяжении всего лета дает очевидные результаты. Значительное число дорожных карт уже сегодня согласовано. Мы видим, что белорусская сторона предложила удачную формулу «Две страны – одна экономика». Понятно, что это глобальная задача. Она потребует серьезных шагов.

Очередное заседание минюстов двух стран состоится в мае 2020 года на юбилейном, 20-м, международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

Люди в материале: Олег Слижевский, Александр Коновалов, Дмитрий Мезенцев
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск и Москва сверили правовые ориентиры. В белорусской столице прошло заседание объединенной коллегии министерств юстиции Союзного...
 
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