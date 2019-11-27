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«У нас заработал сервис с юридической консультацией»: как можно обратиться за помощью к профсоюзам
Источник материала: СТВ
Может ли человек получить помощь от профсоюзов вне специальных приёмов? Куда он может обратиться, узнали в программе
Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения ФПБ:
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Может ли человек получить помощь от профсоюзов вне специальных приёмов? Куда он может обратиться, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
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