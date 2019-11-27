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«У нас заработал сервис с юридической консультацией»: как можно обратиться за помощью к профсоюзам

28.11.2019 11:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Может ли человек получить помощь от профсоюзов вне специальных приёмов? Куда он может обратиться, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения ФПБ:
С прошлого года у нас заработал такой хороший сервис с юридической консультацией на интернет-портале ФПБ: 1prof.by. Гражданин может зайти на этот сервис, задать вопрос и получить ответ в режиме онлайн. Если же он хочет прийти к нам на приём, в любое время мы принимаем по месту нахождения профсоюза, прийти с какими-то документами, чтобы подготовить заявление в суд. Мы ежедневно принимаем таких граждан, даём им ответы на поставленные вопросы либо готовим какие-то документы. Кроме того, ещё письменное и электронное обращение, все, как и во всех органах.

Люди в материале: Марина Лазарь
 
 
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Может ли человек получить помощь от профсоюзов вне специальных приёмов? Куда он может обратиться, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
 
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