ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Кончаловский: «Сущность моей жизни и Юлиной, чтобы дочь выздоровела»

28.11.2019 11:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Еще в 2013 году во время отдыха во Франции семья Кончаловских попала в страшную автомобильную аварию. Дочь Маша, которая была не пристегнута ремнем безопасности, получила серьезную черепно-мозговую травму, после которой надолго впала в кому.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский крайне редко говорят с журналистами на эту тяжелую для них тему. На днях же режиссер стал гостем программы «Познер» на Первом канале, где впервые за долгое время рассказал о состоянии здоровья дочери. Краткий пересказ размещен на spletnik.ru.


Кадр из программы

— У Виктора Франкла главная философия: иметь силу — найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима, — рассказал Кончаловский.

Напомним, что последний раз о состоянии здоровья Маши, которой в этом году исполнилось 20 лет, высказывался старший сын режиссера Егор Кончаловский. В эфире программы «Пусть говорят» он рассказал, что его сводная сестра медленно, но верно идет на поправку:

— Сейчас Маша жива и, хоть и медленно, но идет не то чтобы на поправку… идет какое-то улучшение. Ни при каких обстоятельствах отключение «лайф-машины» не рассматривалось.


Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: Reuters

Напомним, что после аварии Маша впала в кому на целых два года. Известно, что в 2015 году девочка вышла из этого состояния, и родители перевезли ее из Франции в Россию для прохождения реабилитации. С тех пор никакой достоверной информации о состоянии здоровья Маши семья Кончаловских прессе не давала.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шесть лет назад в семье кинорежиссера произошла трагедия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минскую инфекционную больницу на Кропоткина планируют закрыть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика