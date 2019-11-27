Андрей Кончаловский: «Сущность моей жизни и Юлиной, чтобы дочь выздоровела»

Источник материала: Tut.by

Еще в 2013 году во время отдыха во Франции семья Кончаловских попала в страшную автомобильную аварию. Дочь Маша, которая была не пристегнута ремнем безопасности, получила серьезную черепно-мозговую травму, после которой надолго впала в кому.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский крайне редко говорят с журналистами на эту тяжелую для них тему. На днях же режиссер стал гостем программы «Познер» на Первом канале, где впервые за долгое время рассказал о состоянии здоровья дочери. Краткий пересказ размещен на spletnik.ru.



Кадр из программы

— У Виктора Франкла главная философия: иметь силу — найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима, — рассказал Кончаловский.

Напомним, что последний раз о состоянии здоровья Маши, которой в этом году исполнилось 20 лет, высказывался старший сын режиссера Егор Кончаловский. В эфире программы «Пусть говорят» он рассказал, что его сводная сестра медленно, но верно идет на поправку:

— Сейчас Маша жива и, хоть и медленно, но идет не то чтобы на поправку… идет какое-то улучшение. Ни при каких обстоятельствах отключение «лайф-машины» не рассматривалось.



Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: Reuters

Напомним, что после аварии Маша впала в кому на целых два года. Известно, что в 2015 году девочка вышла из этого состояния, и родители перевезли ее из Франции в Россию для прохождения реабилитации. С тех пор никакой достоверной информации о состоянии здоровья Маши семья Кончаловских прессе не давала.