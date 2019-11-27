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Андрей Кончаловский: «Сущность моей жизни и Юлиной, чтобы дочь выздоровела»
Источник материала: Tut.by
Еще в 2013 году во время отдыха во Франции семья Кончаловских попала в страшную автомобильную аварию. Дочь Маша, которая была не пристегнута ремнем безопасности, получила серьезную черепно-мозговую травму, после которой надолго впала в кому.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский крайне редко говорят с журналистами на эту тяжелую для них тему. На днях же режиссер стал гостем
— У Виктора Франкла главная философия: иметь силу — найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима, — рассказал Кончаловский.
Напомним, что последний раз о состоянии здоровья Маши, которой в этом году исполнилось 20 лет, высказывался старший сын режиссера Егор Кончаловский. В эфире программы «Пусть говорят» он рассказал, что его сводная сестра медленно, но верно идет на поправку:
— Сейчас Маша жива и, хоть и медленно, но идет не то чтобы на поправку… идет какое-то улучшение. Ни при каких обстоятельствах отключение «лайф-машины» не рассматривалось.
Напомним, что после аварии Маша впала в кому на целых два года. Известно, что в 2015 году девочка вышла из этого состояния, и родители перевезли ее из Франции в Россию для прохождения реабилитации. С тех пор никакой достоверной информации о состоянии здоровья Маши семья Кончаловских прессе не давала.
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Шесть лет назад в семье кинорежиссера произошла трагедия.
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