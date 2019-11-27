Под Червенем пьяный водитель разбил фургон об отбойник: на трассу высыпалось 1,5 тонны сыров

Источник материала: Tut.by

На трассе в Червенском районе произошло ДТП, в результате которого на проезжую часть выпало полторы тонны сыров. Об этом со ссылкой на ГАИ сообщает « Раённы веснiк ».



Фото: «Раённы веснiк»

По информации издания, утром 26 ноября водитель «Газели» ехал по трассе М4 Минск — Могилев. В деревне Натальевск он не справился с управлением в врезался в разделительное ограждение. От удара фургон развалился и на дорогу высыпалось полторы тонны сыров общей стоимостью около 5 тысяч долларов.



Фото: «Раённы веснiк»

Сотрудники ГАИ выяснили, что водитель был пьян — 2,3 промилле алкоголя.