Не космонавтом и не президентом. Почему дети поголовно хотят быть блогерами

Источник материала: Аргументы и факты

Отдельные блогеры зарабатывают больше некоторых чиновников. Недавно журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших Instagram-блогеров России. Например, доход телеведущей Ксении Собчак оценивается в 1,6 миллиона долларов. А телеведущая Регина Тодоренко и певица Ольга Бузова зарабатывают по 860 тысяч долларов.

От взрослых блогеров не отстают дети. Семилетний американец Райан делает обзоры игрушек на YouTube и, по подсчетам Forbes, зарабатывает 22 миллиона долларов в год. Его российская коллега, пятилетняя Настя Радзинская, более известная как автор канала Like Nastya, зарабатывает по 1,5 миллиона рублей в месяц (по оценке агентства World Jam).

Космонавты уступили блогерам

В разное время в зависимости от общественно-политической повестки дети хотели быть космонавтами, президентами, полицейскими. Теперь хотят быть блогерами. Исследователи из Harris Insights & Analytics спросили у трех тысяч ребят из США, Великобритании и Китая, хотят ли они стать космонавтами. Положительно на вопрос ответили лишь 11% британских и американских детей. Остальные признались, что хотят быть блогерами. С китайцами ситуация иная: 56% ребят хотели бы стать космонавтами, а блогерами — лишь 18% опрошенных.

Мечты о будущей профессии у российских детей скорее ближе к желаниям западных сверстников. На женских форумах полно тем примерно следующего содержания: «Как помочь сыну стать блогером?» или «Дочь (11 лет) хочет стать блогером на YouTube. Я боюсь за нее».

А бояться, видимо, есть чего. Вот недавняя история, случившаяся в Москве: тринадцатилетний подросток взял из родительского сейфа 2,5 миллиона рублей и отдал молодому человеку, который пообещал раскрутить его канал в Telegram. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, с заявлением в полицию обратилась мама мальчика: женщина требовала привлечь к ответственности мужчину, который «на протяжении трех месяцев вводил в заблуждение ее несовершеннолетнего сына». Когда родители обнаружили пропажу денег, их сын признался, что познакомился с мужчиной, предложившим создать свой собственный канал в Telegram. Для запуска и раскрутки понадобились деньги, вот мальчик и залез в родительские накопления. Понятное дело, что никаким экспертом по раскрутке этот мужчина не был: это обыкновенный мошенник.

В Сети между тем множатся конторы, предлагающие сделать из ребенка звезду YouTube или Instagram. Детей обучают навыкам работы с видеоредакторами, программами по обработке звука, расстановке света. «А если ваш ребенок застенчивый, то придется походить на курсы актерского мастерства», — утверждают блогерские школы. Разумеется, все это стоит денег. Например, 23 400 рублей за 12-месячный курс, обещающий обучение по некой авторской программе и еженедельные упражнения и видеоуроки. А по окончании курса ученикам выдают дипломы. «Главное, что помимо димлома, Ваш ребенок получает: новую освоенную профессию, собственный YouTube-канал с более чем 3000 подписчиков, который уже может приносить деньги», — говорится на сайте одной из таких школ (орфография сохранена — прим. Ред.).

Причем начинать осваивать профессию блогера можно хоть с пяти лет: возрастного ценза в этих учебных заведениях нет.

Не высмеивать, не ругать, не запрещать

Почему дети хотят стать блогерами и что делать родителям? Этот вопрос АиФ.ru задал психологу Алине Степновой:

«У современных детей на слуху сколотившие если не миллионы, то сотни тысяч сетевые знаменитости, с которых так соблазнительно взять пример: „И я смогу!“ Миллионы оставшихся за бортом популярности и сверхдоходов просто не видны. Кажется, что это так просто: снимай себе короткие видео, строчи заметки или просто публикуй фотокарточки — и успех (а вместе с ним и деньги или бартерные вещи от рекламодателей) в кармане. Жизнь блогера — сплошной праздник: делаешь что хочешь, время от времени транслируя отдельные моменты в свой аккаунт, а рекламодатели бегают за тобой и предлагают деньги, толкаясь локтями с поклонниками. Увы, реальность куда суровее. Но дети в силу своего возраста и недостаточного жизненного опыта, могут просто не понимать этого. Как и не понимать того, что не все, что транслируется в социальные сети, — обязательно „чистая монета“.

Что же делать родителям, чей ребенок помешался на блогинге? Во-первых, не высмеивать, не ругать, не запрещать: ребенок просто замкнется в себе и перестанет доверять.

Во-вторых, поддержать: вспомните, как бы вам хотелось в детстве, чтобы родители отнеслись к вашим мечтам? То-то и оно.

Важно. Поддержать — это не значит петь дифирамбы или бежать покупать дорогостоящее оборудование. Это сказать: „Я с тобой, я на твоей стороне, если ты чувствуешь, что это твое, давай попробуем“.

А дальше, в-третьих, разъяснить. Что именно? Как много нужно знать: блогер — в одном лице автор, корректор, верстальщик, видеоинженер, фотограф, рекламный агент, где-то психолог и т. д.

Как соблюсти баланс трат и заработка: сколько ты планируешь заработать и сколько готов потратить на развитие, где взять деньги, хватит ли карманных, какой срок ты готов работать бесплатно. Как строится день блогера: для ребенка будет открытием, сколько труда вкладывается в генерацию контента. А дальше, кто знает, возможно, именно в вашей семье подрастает будущий миллионер? Но даже если ничего не выйдет, то все равно ребенок получит новый ценный опыт, а вы — доверие, поддержку и понимание в будущем».