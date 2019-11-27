ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не космонавтом и не президентом. Почему дети поголовно хотят быть блогерами

28.11.2019 11:56 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Не космонавтом и не президентом. Почему дети поголовно хотят быть блогерами
shutterstock.com

Отдельные блогеры зарабатывают больше некоторых чиновников. Недавно журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших Instagram-блогеров России. Например, доход телеведущей Ксении Собчак оценивается в 1,6 миллиона долларов. А телеведущая Регина Тодоренко и певица Ольга Бузова зарабатывают по 860 тысяч долларов.

От взрослых блогеров не отстают дети. Семилетний американец Райан делает обзоры игрушек на YouTube и, по подсчетам Forbes, зарабатывает 22 миллиона долларов в год. Его российская коллега, пятилетняя Настя Радзинская, более известная как автор канала Like Nastya, зарабатывает по 1,5 миллиона рублей в месяц (по оценке агентства World Jam).

Не космонавтом и не президентом. Почему дети поголовно хотят быть блогерами Белорусский блогер от YouTube получил «бриллиантовую кнопку»

Космонавты уступили блогерам

В разное время в зависимости от общественно-политической повестки дети хотели быть космонавтами, президентами, полицейскими. Теперь хотят быть блогерами. Исследователи из Harris Insights & Analytics спросили у трех тысяч ребят из США, Великобритании и Китая, хотят ли они стать космонавтами. Положительно на вопрос ответили лишь 11% британских и американских детей. Остальные признались, что хотят быть блогерами. С китайцами ситуация иная: 56% ребят хотели бы стать космонавтами, а блогерами — лишь 18% опрошенных.

Мечты о будущей профессии у российских детей скорее ближе к желаниям западных сверстников. На женских форумах полно тем примерно следующего содержания: «Как помочь сыну стать блогером?» или «Дочь (11 лет) хочет стать блогером на YouTube. Я боюсь за нее».

А бояться, видимо, есть чего. Вот недавняя история, случившаяся в Москве: тринадцатилетний подросток взял из родительского сейфа 2,5 миллиона рублей и отдал молодому человеку, который пообещал раскрутить его канал в Telegram. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, с заявлением в полицию обратилась мама мальчика: женщина требовала привлечь к ответственности мужчину, который «на протяжении трех месяцев вводил в заблуждение ее несовершеннолетнего сына». Когда родители обнаружили пропажу денег, их сын признался, что познакомился с мужчиной, предложившим создать свой собственный канал в Telegram. Для запуска и раскрутки понадобились деньги, вот мальчик и залез в родительские накопления. Понятное дело, что никаким экспертом по раскрутке этот мужчина не был: это обыкновенный мошенник.

Не космонавтом и не президентом. Почему дети поголовно хотят быть блогерами Заяви о себе! Как стать популярным в Instagram?

В Сети между тем множатся конторы, предлагающие сделать из ребенка звезду YouTube или Instagram. Детей обучают навыкам работы с видеоредакторами, программами по обработке звука, расстановке света. «А если ваш ребенок застенчивый, то придется походить на курсы актерского мастерства», — утверждают блогерские школы. Разумеется, все это стоит денег. Например, 23 400 рублей за 12-месячный курс, обещающий обучение по некой авторской программе и еженедельные упражнения и видеоуроки. А по окончании курса ученикам выдают дипломы. «Главное, что помимо димлома, Ваш ребенок получает: новую освоенную профессию, собственный YouTube-канал с более чем 3000 подписчиков, который уже может приносить деньги», — говорится на сайте одной из таких школ (орфография сохранена — прим. Ред.).

Причем начинать осваивать профессию блогера можно хоть с пяти лет: возрастного ценза в этих учебных заведениях нет.

Не высмеивать, не ругать, не запрещать

Не космонавтом и не президентом. Почему дети поголовно хотят быть блогерамиПочему дети хотят стать блогерами и что делать родителям? Этот вопрос АиФ.ru задал психологу Алине Степновой:

«У современных детей на слуху сколотившие если не миллионы, то сотни тысяч сетевые знаменитости, с которых так соблазнительно взять пример: „И я смогу!“ Миллионы оставшихся за бортом популярности и сверхдоходов просто не видны. Кажется, что это так просто: снимай себе короткие видео, строчи заметки или просто публикуй фотокарточки — и успех (а вместе с ним и деньги или бартерные вещи от рекламодателей) в кармане. Жизнь блогера — сплошной праздник: делаешь что хочешь, время от времени транслируя отдельные моменты в свой аккаунт, а рекламодатели бегают за тобой и предлагают деньги, толкаясь локтями с поклонниками. Увы, реальность куда суровее. Но дети в силу своего возраста и недостаточного жизненного опыта, могут просто не понимать этого. Как и не понимать того, что не все, что транслируется в социальные сети, — обязательно „чистая монета“.

Что же делать родителям, чей ребенок помешался на блогинге? Во-первых, не высмеивать, не ругать, не запрещать: ребенок просто замкнется в себе и перестанет доверять.

Не космонавтом и не президентом. Почему дети поголовно хотят быть блогерами Смерть в прямом эфире. Чему учат подростков их новые кумиры — блогеры?

Во-вторых, поддержать: вспомните, как бы вам хотелось в детстве, чтобы родители отнеслись к вашим мечтам? То-то и оно.

Важно. Поддержать — это не значит петь дифирамбы или бежать покупать дорогостоящее оборудование. Это сказать: „Я с тобой, я на твоей стороне, если ты чувствуешь, что это твое, давай попробуем“.

А дальше, в-третьих, разъяснить. Что именно? Как много нужно знать: блогер — в одном лице автор, корректор, верстальщик, видеоинженер, фотограф, рекламный агент, где-то психолог и т. д.

Как соблюсти баланс трат и заработка: сколько ты планируешь заработать и сколько готов потратить на развитие, где взять деньги, хватит ли карманных, какой срок ты готов работать бесплатно. Как строится день блогера: для ребенка будет открытием, сколько труда вкладывается в генерацию контента. А дальше, кто знает, возможно, именно в вашей семье подрастает будущий миллионер? Но даже если ничего не выйдет, то все равно ребенок получит новый ценный опыт, а вы — доверие, поддержку и понимание в будущем».

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
shutterstock.com Отдельные блогеры зарабатывают больше некоторых чиновников. Недавно журнал Forbes опубликовал рейтинг...
 
Новости дня
Новости разные
 
Федерация профсоюзов отмечает рост цен на продукты питания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика