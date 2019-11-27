|
Минскую инфекционную больницу на Кропоткина планируют закрыть
Источник материала: Партизан
Предположительно, ее перенесут в Новинки.
Городская инфекционная клиническая больница сейчас располагается на ул. Кропоткина, 76.
— Планируется, что строительство новой клиники начнется в ближайшие пять лет, — рассказал главный врач медицинского учреждения Николай Юровский. — Учитывая, что наш стационар инфекционный, в нем нет хирургической и гинекологической служб, поэтому рядом с новой инфекционкой предполагается еще и строительство многопрофильной клинической больницы. То есть обе стройки планируется вести одновременно.
Обычная больница по соседству с инфекционной нужна для того, чтобы пациентов нуждаются в хирургическом лечении, когда у них уже исключается инфекционное заболевание, не нужно было направлять в другой конец города, пишут
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предположительно, ее перенесут в Новинки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)