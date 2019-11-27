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Минскую инфекционную больницу на Кропоткина планируют закрыть

28.11.2019 11:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предположительно, ее перенесут в Новинки.

Городская инфекционная клиническая больница сейчас располагается на ул. Кропоткина, 76.

— Планируется, что строительство новой клиники начнется в ближайшие пять лет, — рассказал главный врач медицинского учреждения Николай Юровский. — Учитывая, что наш стационар инфекционный, в нем нет хирургической и гинекологической служб, поэтому рядом с новой инфекционкой предполагается еще и строительство многопрофильной клинической больницы. То есть обе стройки планируется вести одновременно.
 
Обычная больница по соседству с инфекционной нужна для того, чтобы пациентов нуждаются в хирургическом лечении, когда у них уже исключается инфекционное заболевание, не нужно было направлять в другой конец города, пишут «Минск-Новости».
 
Теги: Минск
 
 
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