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Лукашенко помог Засю освоиться на заседании ОДКБ
Источник материала: Партизан
Государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася, который должен с 1 января 2020 года занять пост генсека ОДКБ, пригласили к участию во встрече глав государств Организации в узком составе.
Во встрече принимают участие лидеры шести стран: Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также и.о. генсека представитель России Валерий Семериков. К переговорам пригласили и Зася, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
Позже на этом канале было опубликовано видео, на котором Зась сидит за столом рядом с Лукашенко, который заботливо передвигает сок и воду поближе к Засю.
Место Зася, судя по кадрам, не было подготовлено так, как для других участников встречи – нет письменных принадлежностей и воды.
"Так как Зась сел за стол внезапно, рабочее место ему оборудовали по ходу дела. Лукашенко поделился соком и водой с будущим Генсеком ОДКБ", - прокомментировал кадры "Пул Первого".
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Государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася, который должен с 1 января 2020 года занять пост генсека ОДКБ, пригласили к участию во...
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