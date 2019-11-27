



Геннадий Федынич и Игорь Комлик в суде, архивное фото





Геннадия Федынича о том, что последний попадает под действие закона об амнистии, принятого к 79-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, аналогичное уведомление от прокурора Фрунзенского района получил и Игорь Комлик. Прокурор Центрального района Минска уведомил лидера профсоюза РЭПо том, что последний попадает под действие закона об амнистии, принятого к 79-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, аналогичное уведомление от прокурора Фрунзенского района получил и





– В соответствии с постановлением мне сокращается срок отбывания наказания в виде ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа частично на один год, – пояснил Геннадий Федынич. - На этой неделе мы подаем жалобу в Верховный суд об отмене абсурдного решения суда Советского района, которое подтвердил Минский городской суд, – такого решения вообще не должно быть.





Повторюсь: мы осуждены незаконно. И если Верховный суд не отменит это решение, у нас остается один путь – Комитет по правам человека ООН. Знаю, что Международная организация труда запросила у правительства «дело профсоюзов», все документы: МОТ тоже хочет понять, каким образом руководители профсоюзов (не бизнесмены!) оказались виновны в неуплате налогов и получили от этого какой-то доход.





– И мы, и профсоюзов намерены добиваться отмены приговора как незаконного. Тем более, что и до начала судебного процесса, и после него на нас распространялась клевета о нас – мы и это не забыли. Другое дело, что мы отдаем приоритет проблемам людей, на свои не хватает времени, – подчеркнул Игорь Комлик.





Напомним, 24 августа 2018 года суд Советского района признал председателя независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и бывшего главного бухгалтера организации Игоря Комлика виновными в «уклонении от уплаты налогов» (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса).





Приговор - ограничение свободы сроком на 4 года без направления в учреждения открытого типа, без конфискации имущества и запретом занимать руководящие должности на 5 лет.





Суд также постановил взыскать с обвиняемых 47 560 рублей, а также судебные расходы в размере 1400 рублей.