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Скидки до 90% и распродажи несколько дней. Гид по шоппингу в «Черную пятницу» в Гродно
Источник материала: Tut.by
«Черная пятница» пройдет в Гродно 29 ноября. Многие магазины устраивают хорошие распродажи. В областном центре к акции подключились как большие торговые центры и крупные ритейлы, так и маленькие торговые точки. Мы собрали для вас самые выгодные предложения.
ТЦ «Корона»
29 ноября в модном молле торгового центра «Корона» (пр-т Я. Купалы, 16А-1) к акции подключатся три магазина одежды: Tom Tailor, Benetton, Denim Club. Скидки будут до 50%. Подробности — в
Рынок «Корона»
На рынке «Корона» как таковой «Черной пятницы» не будет. Но в следующий четверг, 5 декабря, магазины MySport и Columbia предложат покупателям хорошие скидки.
ТЦ OldCity
В OldCity в акции «Черная пятница» будут принимать участие все арендаторы, а это более 70 магазинов. Скидки — до 70%.
Мы выбрали самые-самые.
В магазине Emi Romani все цены будут делить пополам.
В Conte скидки до 20%.
В «Евроопте», который находится в торговом центре, почти тысячу наименований товаров будут продавать со скидкой в 60%.
В магазине Adidas будет минус 50% на коллекции прошлых сезонов
В магазине Gloria Jeans скидки от 40% до 90% на некоторые позиции. Дисконтная карта в подарок при любой покупке.
KARI — до 70% на определенную группу товаров.
Lakbi — до 50% на коллекцию осень-зима.
LEVI’S — скидка 20% на весь ассортимент.
В магазине LINXS обещают скидку в 40% на весь осенний ассортимент женской и мужской обуви.
В магазине MEN’S Style 20% на все, а еще будет действовать специальное предложение.
В MINIMAXе скидка 30% на все.
В магазине «Золотая мечта» обещают скидки до 70%.
В турагенстве «Студия отдыха» — скидка в 75 рублей и кружка в подарок при приобретении любого авиатура.
В магазине «Твое» до 70% на определенную группу товаров, а еще будет действовать акция «1+1=3» на весь ассортимент товара.
«Территория красоты» предложить свои покупателям поучаствовать в беспроигрышной лотерее при покупке от 40 рублей.
В магазине «Царское золото» будет скидка до 70%.
ТЦ «Неман»
В акции «Черная пятница» участвуют практически все магазины.
В магазине «Твое» до второго декабря скидки в 20%.
В магазине Elema до 30 ноября скидки до 30%.
До первого декабря в Colins скидки до 30%.
Makey — скидка в 17% на все, кроме новинок.
В магазине «Саша + Маша» скидки до 60%.
Разливная парфюмерия (3 этаж) — 100мл парфюма за 15 рублей.
В Conte скидка 20% на весь ассортимент.
Friends — скидка 10% на весь ассортимент.
Косметика и парфюмерия Мой IDEAL — подарки и скидки до 30% на определенные группы товаров.
Белорусские сувениры — белые кружки объемом 300 мл по цене 5 рублей.
Детская одежда (2 этаж) — скидка 20%.
Брестский чулочный комбинат — скидки до 40%.
Eliz — скидка 20%.
Il Gatto — скидка 10% на весь ассортимент.
Фавор — скидки до -40% на определенные группы товаров.
Некоторые ковры и ткани можно будет купить в пятницу на 20% дешевле.
Femme — скидки 20% на весь товар, подписчикам в Instagram -10% к основной скидке, до — 70% на верхнюю одежду.
Интерпарфюм — скидка в 20% на парфюм.
Mothercare — скидки до минус 50%.
До 30 ноября в Foroom — скидка 25% на весь ассортимент.
До первого декабря в Megatop — на второй товар в чеке скидка 70%.
Igsm аксессуары — скидки до минус 40%.
Бижутерия (1 этаж) — скидки до минус 40%.
Baby-book — скидка в минус 20%.
«Золотая мечта» — скидки до 70%.
7 карат — скидки до 90%.
Калiнка — скидки от 20% до 70% на весь ассортимент.
Дом меха — скидки до 50% на коллекции прошлого сезона.
Primavera — скидки до 50%
и многое другое.
Inglot
В магазине Inglot на улице Советской, 15 — скидки до 70% на декоративную косметику до первого декабря.
Мила
В магазинах сети «Мила» 29−30 ноября будут возвращать 30% на карту лояльности за покупку любых неакционных товаров.
BELWEST
В магазинах BELWEST до первого декабря будут действовать скидки 35% на все. Магазины находятся на рынке «Корона», в ТЦ «Магнит» (улица Фомичева, 2) и на улице Социалистическая, 49.
Галантэя
В фирменных магазинах ОАО «Галантэя» по улице Горького, 73А и на улице Советская, 7 будет распродажа всей продукции со скидкой 20%.
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«Черная пятница» пройдет в Гродно 29 ноября. Многие магазины в этот день устраивают хорошие распродажи. В областном центре к акции подключились как большие...
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