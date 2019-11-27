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Скидки до 90% и распродажи несколько дней. Гид по шоппингу в «Черную пятницу» в Гродно

28.11.2019 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Черная пятница» пройдет в Гродно 29 ноября. Многие магазины устраивают хорошие распродажи. В областном центре к акции подключились как большие торговые центры и крупные ритейлы, так и маленькие торговые точки. Мы собрали для вас самые выгодные предложения.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

ТЦ «Корона»

29 ноября в модном молле торгового центра «Корона» (пр-т Я. Купалы, 16А-1) к акции подключатся три магазина одежды: Tom Tailor, Benetton, Denim Club. Скидки будут до 50%. Подробности — в группе.

Рынок «Корона»

На рынке «Корона» как таковой «Черной пятницы» не будет. Но в следующий четверг, 5 декабря, магазины MySport и Columbia предложат покупателям хорошие скидки.

ТЦ OldCity

В OldCity в акции «Черная пятница» будут принимать участие все арендаторы, а это более 70 магазинов. Скидки — до 70%.

Мы выбрали самые-самые.

В магазине Emi Romani все цены будут делить пополам.

В Conte скидки до 20%.

В «Евроопте», который находится в торговом центре, почти тысячу наименований товаров будут продавать со скидкой в 60%.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В магазине Adidas будет минус 50% на коллекции прошлых сезонов

В магазине Gloria Jeans скидки от 40% до 90% на некоторые позиции. Дисконтная карта в подарок при любой покупке.

KARI — до 70% на определенную группу товаров.

Lakbi — до 50% на коллекцию осень-зима.

LEVI’S — скидка 20% на весь ассортимент.

В магазине LINXS обещают скидку в 40% на весь осенний ассортимент женской и мужской обуви.

В магазине MEN’S Style 20% на все, а еще будет действовать специальное предложение.

В MINIMAXе скидка 30% на все.

В магазине «Золотая мечта» обещают скидки до 70%.

В турагенстве «Студия отдыха» — скидка в 75 рублей и кружка в подарок при приобретении любого авиатура.

В магазине «Твое» до 70% на определенную группу товаров, а еще будет действовать акция «1+1=3» на весь ассортимент товара.

«Территория красоты» предложить свои покупателям поучаствовать в беспроигрышной лотерее при покупке от 40 рублей.

В магазине «Царское золото» будет скидка до 70%.

ТЦ «Неман»


Фото: hrodna.life

В акции «Черная пятница» участвуют практически все магазины.

В магазине «Твое» до второго декабря скидки в 20%.

В магазине Elema до 30 ноября скидки до 30%.

До первого декабря в Colins скидки до 30%.

Makey — скидка в 17% на все, кроме новинок.

В магазине «Саша + Маша» скидки до 60%.

Разливная парфюмерия (3 этаж) — 100мл парфюма за 15 рублей.

В Conte скидка 20% на весь ассортимент.

Friends — скидка 10% на весь ассортимент.

Косметика и парфюмерия Мой IDEAL — подарки и скидки до 30% на определенные группы товаров.

Белорусские сувениры — белые кружки объемом 300 мл по цене 5 рублей.

Детская одежда (2 этаж) — скидка 20%.

Брестский чулочный комбинат — скидки до 40%.

Eliz — скидка 20%.

Il Gatto — скидка 10% на весь ассортимент.

Фавор — скидки до -40% на определенные группы товаров.

Некоторые ковры и ткани можно будет купить в пятницу на 20% дешевле.

Femme — скидки 20% на весь товар, подписчикам в Instagram -10% к основной скидке, до — 70% на верхнюю одежду.

Интерпарфюм — скидка в 20% на парфюм.

Mothercare — скидки до минус 50%.

До 30 ноября в Foroom — скидка 25% на весь ассортимент.

До первого декабря в Megatop — на второй товар в чеке скидка 70%.

Igsm аксессуары — скидки до минус 40%.

Бижутерия (1 этаж) — скидки до минус 40%.

Baby-book — скидка в минус 20%.

«Золотая мечта» — скидки до 70%.

7 карат — скидки до 90%.

Калiнка — скидки от 20% до 70% на весь ассортимент.

Дом меха — скидки до 50% на коллекции прошлого сезона.

Primavera — скидки до 50%

и многое другое.

Inglot

В магазине Inglot на улице Советской, 15 — скидки до 70% на декоративную косметику до первого декабря.

Мила

В магазинах сети «Мила» 29−30 ноября будут возвращать 30% на карту лояльности за покупку любых неакционных товаров.

BELWEST

В магазинах BELWEST до первого декабря будут действовать скидки 35% на все. Магазины находятся на рынке «Корона», в ТЦ «Магнит» (улица Фомичева, 2) и на улице Социалистическая, 49.

Галантэя

В фирменных магазинах ОАО «Галантэя» по улице Горького, 73А и на улице Советская, 7 будет распродажа всей продукции со скидкой 20%.

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Теги: Гродно
 
 
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«Черная пятница» пройдет в Гродно 29 ноября. Многие магазины в этот день устраивают хорошие распродажи. В областном центре к акции подключились как большие...
 
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