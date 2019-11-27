«Может быть база магазина или поликлиники». Милиция о том, как мошенники узнают данные клиентов банков

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в этом году нашли 1537 преступников в сфере высоких технологий. В это число входят в том числе и те, кто ворует деньги с банковских счетов. Об этом рассказал полковник милиции, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции главного управления внутренних дел Мингорисполкома Андрей Ковалев. Правоохранители также рассказали, какими способами мошенники могут получить личные данные человека и похитить у него деньги и как этого можно избежать.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как и кто чаще всего ворует деньги через компьютерную технику

МВД отмечает, что от киберпреступников сейчас страдает не только Беларусь, это мировая тенденция.

— Больше двух третьих преступлений в сфере высоких технологий, совершенных в этом году у нас, относятся к кражам денег с помощью компьютерной техники — 76,1%. В общей сложности таким способом украли почти 6 миллионов рублей. Эксперты подсчитали, что по всему миру в этом году цифра достигает 2 триллионов. А в следующем, по оценкам экспертов, она будет около 3 триллионов, — рассказал Андрей Ковалев.

Правоохранители отмечают, что на раскрытие киберпреступлений уходит много времени и сил, однако не многие остаются безнаказанными.

— Было установлено 1537 человек, которые совершили преступления в сфере высоких технологий. Это в этом году. В прошлом — 1064. К уголовной ответственности привлекли 1185 человек. 432 из них уже имели судимость, 982 нигде не учатся и не работают. 58 лиц — несовершеннолетние, — приводят статистику представители милиции. — Потерпевшим от киберпреступлений удалось вернуть больше 66% от украденной у них суммы.

Андрей Ковалев добавил, что киберпреступность за последнее время сильно «помолодела».

— Мир меняется, преступность тоже. Она ушла в сеть, она молодеет. В Минске возросла детская преступность. Дети взламывают страницы в соцсетях, обмениваются информацией, не думая об ответственности. Все это может из банального несанкционированного доступа перерасти в компьютерный саботаж. Это тяжкое преступление и сроки за него предусмотрены очень существенные. Все зависит от последствий.

Про кражи денег с банковских счетов

За последние две недели в Беларуси случился всплеск преступлений связанных с вишингом. Этот способ мошенничества заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную связь и представляясь, к примеру, сотрудником банка, выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию, чтобы украсть деньги с карт-счета.

— По Минску материалов дел именно по вишингу около 200, — говорит Андрей Ковалев. — Мы информируем Национальный банк, внося свои рекомендации по тому, как улучшить систему безопасности. В этом году мы отправили несколько писем с такими рекомендациями. Касаемо ситуации, которая была зафиксирована в ноябре, я пока не могу прояснить все во всеуслышание. Хотелось бы дождаться расследования уголовного дела.

Почему деньги воруют со счетов в основном трех банков, милиция тоже не пояснила.

— Мы рассматриваем вопрос, что где-то произошло хищение какой-то базы данных. Это может быть база магазина и даже поликлиники, — сказали правоохранители.

Однако они отмечают, что ситуация с кражами денег с карт «не носит какой-то стихийный неуправляемый характер, милиция с ней разбирается». Напомним, ранее в МВД рассказывали , что за два дня ноября в правоохранительные органы поступило более 150 обращений от жертв вишинга.

«Обратились по имени, знали номер карты». У минчанки украли 6 тысяч долларов со счета в банке

Воруют деньги не только с помощью звонков «из банка» или через соцсети. Украсть могут их при вас с вашего же телефона. В милиции рассказывают, что были случаи, когда у прохожих на улице просили позвонить с мобильника, а после этого у них пропадали кругленькие суммы со счетов.

— Парень или девушка просят на улице позвонить или отправить смс. Доверчивые люди дают свой телефон. Мошенник с помощью USSD — запроса или смс оператору сотовой связи подключает услугу овердрафт и переводит с вашего счета мобильного на свой, скажем, 100 рублей. Манипуляция эта занимает полминуты. Такие случаи в Минске были, — рассказывает Андрей Ковалев. — Если на улице просят позвонить или написать СМС, наберите номер или напишите сами.

Мошенникам на руку беспечность людей. К примеру, нередки случаи, когда все банковские карты нескольких членов семьи привязаны к одному счету.

— Тогда компрометация одной карты ведет к компрометации всего счета, — поясняет Андрей Ковалев. — К зарплатному счету должна быть привязана одна отдельная карта. Хорошо иметь виртуальную карту для покупок в сети, опять же привязанную к отдельному счету. Лучше, если на ее балансе будет маленькая сумма. А если нужно оплатить дорогостоящий товар, то можно через мобильный банкинг или интернет-банкинг перевести на нее деньги и расплатиться. Должно быть минимум две отпускные карты, тоже с разными счетами даже если обслуживаются в одном банке. Деньги в поездку лучше поделить между ними, к примеру, на одну положить 500 долларов, и на вторую. Если банковская карта дается ребенку, то это должен быть не допуск к счету родителей, а карта с отдельным счетом. Это элементарные правила, которыми многие пренебрегают.

Также Андрей Ковалев напомнил, что банковские карты никому нельзя давать. «Даже в кафе не нужно позволять уносить ее для расчета. Все манипуляции должны производиться при владельце. Скомпрометировать карту довольно просто».

— Личные данные и доступ к счетам можно передать злоумышленнику даже отдав в ремонт свой мобильный телефон. Ведь сейчас на нем собрано все. Чтобы этого не случилось, перед тем, как отдать телефон, информацию с него нужно скопировать, удалить все пароли, отвязать все карты, — рекомендует Андрей Ковалев. — Основная проблема — наша беспечность. Мы выкладываем в интернет свои фотографии, пишем где были и что делали. Вся информация, которую вы выложили о себе в сети, ей может воспользоваться любой. И удалить ее оттуда практически невозможно.