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Минсвязи выпускает памятные спецштемпели к 25-й выставке Bakutel
28.11.2019 12:12 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение два памятных спецштемпеля, которые будут использоваться с 3 по 6 декабря 2019 года для проведения специального памятного гашения, посвященного 25-й Азербайджанской международной выставке «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии» — Bakutel-2019, сообщает
С 3 по 6 декабря 2019 года в Баку пройдет Азербайджанская международная выставка «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии» — Bakutel-2019, которая уже 25 лет ежегодно собирает ведущих игроков телекоммуникационного рынка и является площадкой для демонстрации достижений в сфере телекоммуникаций и информационных технологий, презентации самых невероятных идей и проектов, проведения переговоров и установления деловых контактов.
К этому событию РУП «Белпочта» подготовило художественный маркированный конверт с литерноймаркой «Н».
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С 3 по 6 декабря 2019 года в Баку пройдет Азербайджанская международная выставка «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии» — Bakutel-2019.
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