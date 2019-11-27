Федерация профсоюзов отмечает рост цен на продукты питания

Источник материала: Ежедневник





Данные профсоюзного мониторинга свидетельствуют об опережающем росте цен на ряд продуктов ежедневного потребления, сообщили в пресс-службе ФПБ.

Так, по сравнению с ценами декабря 2018 года выросли цены на молоко, кисломолочные продукты, масло животное, муку пшеничную, на пшенную, гречневую и овсяную крупы, фрукты и другие.

В то же время по ряду позиций зафиксировано некоторое снижение цен, например, на свинину, субпродукты, макаронные изделия.

Выявляя опережающий рост цен на те или иные продукты питания, Федерация профсоюзов проводит анализ ценообразования по всей цепочке – от производителя до розничных сетей.

Напомним, что профсоюзный мониторинг зафиксировал весной 2019 года значительный рост цен на традиционные для белорусов овощи: капусту, морковь, лук, картофель. Чтобы такая ситуация не повторялась, по инициативе Федерации профсоюзов представители 55 крестьянских (фермерских) хозяйств из всех регионов страны, а также торговых сетей и госорганов (МАРТ и Минсельхозпрода) в конце октября встретились на профсоюзной площадке и открыто обсудили проблемы взаимодействия.

Все поднятые участниками встречи вопросы Федерация профсоюзов направила в правительство.