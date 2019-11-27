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В пункте пропуска «Каменный Лог» служебная собака обнаружила гашиш
28.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза опасного наркотического средства не допустили гродненские таможенники.
Преступление выявлено непосредственно кинологической службой, а также оперативно-поисковым отделом таможни в пункте пропуска «Каменный Лог»,
На опасный наркотик, скрытый под полуприцепом одного из транспортных средств, ожидающих прохождения таможенного контроля показала служебная собака, с которой в пункте пропуска работал кинолог таможни. Оперативно было установлено, что скрытый полимерный сверток принадлежит водителю грузового автомобиля DAF, гражданину Республики Казахстан. 46-летний мужчина, намереваясь избежать ответственности, попытался избавиться
customs.gov.by
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Незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза опасного наркотического средства не допустили гродненские таможенники. Преступление выявлено...
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