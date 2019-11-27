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«Черная пятница» в Гомеле. Куда бежать за покупками и где самые большие скидки
Источник материала: Tut.by
Black Friday шагает по всему миру. В эту пятницу заглянет и в Гомель. Куда идти, чтобы и в самом деле сэкономить? TUT.BY собрал для вас самые выгодные предложения.
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Более сотни магазинов предоставят скидки от 20% до 70%.
К примеру, магазин обуви Belwest снизит цены на 35% абсолютно на все.
А Mark Formelle предоставит скидки до 45%.
«Спортмастер» для участников клубной программы представит скидку 25%. В акции участвует весь ассортимент одежды и обуви, включая товары с действующей скидкой до 30%.
Sister’s снизит ценны до 70%, плюс установит дополнительную скидку 30% на 3-ю, 20% на 2-ую и 10% на первую вещь в чеке.
Xistore обещает уменьшить вполовину цену на умные товары для дома
DeFacto на 50% снизит стоимость второй покупки в чеке.
В магазине одежды «Твое» анонсированы скидки до 70%. Кроме того на весь ассортимент действует акция: 1+1=3 на все.
В Waikiki в Черную пятницу можно приобрести 4 товара по цене трех
В Colin’s скидка 30% на весь товар
В магазинах одежды MINIMAX скидка 30%, кроме акционных товаров.
Книжный магазин «Букваешка» в эту пятницу будет продавать свою продукцию на 20% дешевле.
«Черную пятницу»
В ТЦ «Карусель» «Черная пятница»
«Е-сити» и «Евроопт»
В универмаге «Гомель» «Черная пятница»
29−30 ноября в магазинах Galanteya
Скидки на технику для дома, сада и ремонта до 30%
Дом натуральной косметики «ДНК»
Магазин «Стройка» также 29 ноября объявил днем черных скидок. Здесь на все товары при предъявлении дисконтной карты будет действовать скидка 22%.
А вот оптика «Просвет» объявляет не «Черную», а «Белую пятницу» — но смысл от этого не меняется: покупателей ждут скидки до 30% на заказ очков и бесплатную диагностику зрения.
В батутном центре NeoLand 29 ноября тоже «Черная пятница» —
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Black Friday шагает по всему миру. В эту пятницу заглянет и в Гомель. Куда идти, чтобы и в самом деле сэкономить? Мы собрали для вас самые выгодные предложения.
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