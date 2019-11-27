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«Черная пятница» в Гомеле. Куда бежать за покупками и где самые большие скидки

28.11.2019 12:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Black Friday шагает по всему миру. В эту пятницу заглянет и в Гомель. Куда идти, чтобы и в самом деле сэкономить? TUT.BY собрал для вас самые выгодные предложения.


Подробнее всех рассказал о предстоящих скидках торгово-развлекательный центр «Секрет». Здесь традиционно организуют большую распродажу в Черную пятницу. причем работать ТЦ будет до 22 часов.

Более сотни магазинов предоставят скидки от 20% до 70%.

К примеру, магазин обуви Belwest снизит цены на 35% абсолютно на все.

А Mark Formelle предоставит скидки до 45%.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

«Спортмастер» для участников клубной программы представит скидку 25%. В акции участвует весь ассортимент одежды и обуви, включая товары с действующей скидкой до 30%.

Sister’s снизит ценны до 70%, плюс установит дополнительную скидку 30% на 3-ю, 20% на 2-ую и 10% на первую вещь в чеке.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Xistore обещает уменьшить вполовину цену на умные товары для дома

DeFacto на 50% снизит стоимость второй покупки в чеке.

В магазине одежды «Твое» анонсированы скидки до 70%. Кроме того на весь ассортимент действует акция: 1+1=3 на все.

В Waikiki в Черную пятницу можно приобрести 4 товара по цене трех

В Colin’s скидка 30% на весь товар

В магазинах одежды MINIMAX скидка 30%, кроме акционных товаров.

Книжный магазин «Букваешка» в эту пятницу будет продавать свою продукцию на 20% дешевле.

«Черную пятницу» обещают и в торговом центре «Мандарин Плаза». В этот день все 170 магазинов будут работать с 10.00 до 23.00.

В ТЦ «Карусель» «Черная пятница» началась еще 25 ноября и завершится 29-го. Здесь стоимость на некоторые виды товаров обещают снизить вдвое.

«Е-сити» и «Евроопт» проведут «Пятницу и субботу черных цен». Кроме этого здесь обещают скидки и от магазинов-партнеров, расположенных в этих торговых центрах. К примеру, «Буслик» в «Евроопте» на Хатаевича снизит цены до 60% на одежду, обувь и игрушки. А «Надэкс» предложит минус 20% на весь ассортимент


В универмаге «Гомель» «Черная пятница» отгромыхала неделю назад. Тем не менее, скидки на многие позиции будут действовать до конца месяца. На трикотаж и детские товары они достигнут 20%. А одежду от фабрики «Elema» здесь будут продавать со скидкой 20%, правда только коллекции 2015−2016 годов.

29−30 ноября в магазинах Galanteya будут действовать скидки 20% на весь ассортимент сумок, мелкой кожгалантереи, багажа и других аксессуаров.

Скидки на технику для дома, сада и ремонта до 30% предлагает магазин «Удачник» на Советской-52. В акции участвуют около 1000 товаров.

Дом натуральной косметики «ДНК» обещает в пятницу скидку до 70% на более чем 3 тыс. товаров.

Магазин «Стройка» также 29 ноября объявил днем черных скидок. Здесь на все товары при предъявлении дисконтной карты будет действовать скидка 22%.

А вот оптика «Просвет» объявляет не «Черную», а «Белую пятницу» — но смысл от этого не меняется: покупателей ждут скидки до 30% на заказ очков и бесплатную диагностику зрения.

В батутном центре NeoLand 29 ноября тоже «Черная пятница» — будут действовать максимальные скидки на свободные прыжки: с 10.00 до 18.00 — 50%, c 18.00 до 22.00 — 40%. Кроме этого предусмотрена 30%-ная скидка на абонементы.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

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Теги: Гомель
 
 
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Black Friday шагает по всему миру. В эту пятницу заглянет и в Гомель. Куда идти, чтобы и в самом деле сэкономить? Мы собрали для вас самые выгодные предложения.
 
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