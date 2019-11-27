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Скидки до 80% на все: от шампуней до мебели. Гид по распродажам «Черной пятницы» в Могилеве

28.11.2019 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Черную пятницу» придумали в США, но и до Беларуси она добралась. Правда, в более скромном виде. Телевизоры у нас, конечно, не дарят, но скидки 29 ноября обещают. В Могилеве снижение цен на товары анонсировали многие крупные торговые объекты. Некоторые начали распродажи уже сегодня, 28 ноября. TUT.BY собрал для вас самые выгодные предложения.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Универмаг «Центральный» объявил о скидках до 30% во всех своих торговых точках — непосредственно в ЦУМе, в отделе «ЦУМ. Всё для дома» в торговом центре «Рио» и в магазине «ЦУМ FASHION fresh» в торговом центре «Атриум». Скидки действуют и сегодня. И не забудьте уточнять, есть ли дополнительные скидки на на мелкую бытовую технику, на детскую обувь и прочее — полный список смотрите тут.

Скидки до 70% уже действуют и закончатся вечером в «Черную пятницу» в интерьерном центре «Арго». Если вам нужны обои, двери, плитка, сантехника, шторы или карнизы — вы знаете, где их можно присмотреть по удобной цене. Подробно — тут.

Скидки до 50% на входные двери и мебель будут действовать в «Черную пятницу» также в фирменном салоне дверей SUN и магазине Black Red White. Тут вы можете узнать об этом подробно.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В торговом центре «Парк сити» пройдет уже вторая подряд «Черная пятница». Объявили о скидках до 80%.

В торговом центре «Атриум» время скидок строго ограничено — 29 ноября с 18.00 до 21.00. Пока точно известно о 20%-ной скидке в магазине игрушек Funtastic на все, кроме брендов Lego и Hasbro (у них -15% к цене), в магазине «Кравт» — до 60% и на ремонт телефонов в irem.by — до 45%.

Скидки будут и в магазине STEPP торговом центре «Панорама» — до 50% на обувь и аксессуары, причем весь уикенд и 1 декабря.

Компания «Белита-Витэкс» сделала скидку 10% на весь ассортимент во всей сети. И она действует уже сегодня. Можете пойти за любимым гелем для душа или кремом, например, сюда.

А вот скидка, которую вы наверняка не ожидали: —20% к стоимости кованых изделий от «Лавка ковки.by». Акция уже действует. Подробно — тут.


Фото: Reuters

И пока вы не бросились судорожно подсчитывать, хватит ли вам денег на товар, который «очень хочется», держите наш топ-7 советов, как сэкономить на распродажах. Поверьте, он вам точно понадобится.

И еще: если вы не увидели ваш любимый магазин в нашем списке, просто позвоните в него и поинтересуйтесь, устраивает ли он распродажу 29 ноября? Вдруг повезет.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Могилев
 
 
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Некоторые торговые объекты начали распродажи уже сегодня, 28 ноября. И мы собрали для вас самые выгодные предложения.
 
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