|
Скидки на одежду - до 70%, на технику - до 15%. Гид по шоппингу в «Черную пятницу» в Витебске
Источник материала: Tut.by
«Черная пятница» — традиционный день распродаж в конце осени — в этом году
ТЦ «Корона»
29 ноября в модном молле торгового центра «Корона» на Бешенковичском шоссе, 3−1 к акции подключатся три магазина одежды: Tom Tailor, Benetton, Denim Club. Скидки будут до 50%. Подробности — в
ТЦ «ТриО»
В магазине одежды O’STIN до 1 декабря — скидки до 70%.
В магазине одежды и белья «Твое» в «Черную пятницу» объявили акцию «1+1=3 на весь ассортимент», а также скидки до 70%.
В Gloria Jeans в честь «Черной пятницы» — распродажа со скидками до 90%.
В магазине «Электросила» бытовую и цифровую технику продают со скидками до 40%.
В Kari и Kari kids объявили скидки до 70%.
Адрес: проспект Строителей, 15 В. Подробности — в
ТЦ «GREENЦЕНТР»
Целый день 29 ноября с 10.00 до 23.00 обещают скидки практически во всех магазинах, размещенных в этом ТЦ. В частности, вот что предлагают следующие торговые точки:
Вечером — с 18.00 до 23.00 — в торговом центре выступит струнный квартет с виолончелью «Лайт».
Адрес: улица Чкалова, 35. Подробности — в
ТЦ «Евроопт»
«Евроопт» на Московском проспекте, 130−1 в Билево устраивает два дня распродаж — 29 и 30 ноября.
Сам «Евроопт» предложит скидки до 60% на выделенный ассортимент. А
Магазины бытовой техники «Вулкан»
29 ноября в магазинах пройдет акция:
Адреса магазинов: улица Петруся Бровки, 3а и улица Смоленская, 20.
Подробности — на
Витебский меховой комбинат
С 29 декабря по 1 декабря предприятие устраивает распродажу шуб со скидками до 70%.
Адреса магазинов Luxury Fox: улица Ленина, 26а (ТЦ «Марко-сити», минус 1 уровень, павильон № 5) и улица 2-я Прибережная, 1.
«Беларускі лён»
29 ноября в сети магазинов «Беларускі лён» вас ждут скидки 15% — на мужскую и женскую одежду, и 10% — на остальной ассортимент. А при покупке от 100 рублей и выше будет скидка 20% на все, что вы еще захотите купить.
Адрес магазина: Московский проспект, 8.
«Белкнига»
В магазинах сети «Белкнига» с 29 ноября по 1 декабря у вас есть возможность приобрести книжные новинки издательства «Эксмо» со скидкой 30%.
Кроме того, как
Адреса магазинов «Белкниги» в Витебске — по
Сеть ювелирных магазинов «Эго-арт»
До 1 декабря здесь предоставляют скидку до 30% на все украшения. Предложение действует на покупку, заказ и обмен ювелирных изделий из золота и серебра.
Салоны мебели «Людмила»
С 29 ноября по 1 декабря — скидки на готовую мебель в размере 20−60%.
Адреса: улица Терешковой, 9 В и проспект Победы, 15, павильон 271 (ТЦ «Мега»).
Магазины фабрики «8 Марта»
До 30 ноября во всех фирменных магазинах в Витебске скидка 40% на весь ассортимент. Наступили холода, и самое время купить джемпера, толстовки, термобелье.
Адреса магазинов: проспект Строителей, 8, корпус 3; улица Ленина, 54; проспект Московский, 13, корпус 1. Дисконт: улица Коммунистическая, 23/15.
Салон товаров для сна
С 29 ноября по 1 декабря в салоне Sonit — скидки до 60% на диваны, кровати, матрасы.
Адрес: ТЦ «Мега», проспект Победы, 15, павильон 340.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске к акции подключились несколько торговых центров и крупных ретейлеров. Мы собрали для вас самые выгодные предложения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)