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Скидки на одежду - до 70%, на технику - до 15%. Гид по шоппингу в «Черную пятницу» в Витебске

28.11.2019 12:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Черная пятница» — традиционный день распродаж в конце осени — в этом году выпадает на 29 ноября. Многие магазины в этот день (а некоторые — накануне и несколько дней спустя) устраивают распродажи товаров с хорошей скидкой. В Витебске к акции подключились несколько торговых центров и крупных ретейлеров. Мы собрали для вас самые выгодные предложения.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

ТЦ «Корона»

29 ноября в модном молле торгового центра «Корона» на Бешенковичском шоссе, 3−1 к акции подключатся три магазина одежды: Tom Tailor, Benetton, Denim Club. Скидки будут до 50%. Подробности — в группе.

ТЦ «ТриО»

В магазине одежды O’STIN до 1 декабря — скидки до 70%.

В магазине одежды и белья «Твое» в «Черную пятницу» объявили акцию «1+1=3 на весь ассортимент», а также скидки до 70%.

В Gloria Jeans в честь «Черной пятницы» — распродажа со скидками до 90%.

В магазине «Электросила» бытовую и цифровую технику продают со скидками до 40%.

В Kari и Kari kids объявили скидки до 70%.

Адрес: проспект Строителей, 15 В. Подробности — в группе. Здесь же можно следить за новостями: организаторы могут добавить новые магазины, которые захотят присоединиться к «Черной пятнице».

ТЦ «GREENЦЕНТР»

Целый день 29 ноября с 10.00 до 23.00 обещают скидки практически во всех магазинах, размещенных в этом ТЦ. В частности, вот что предлагают следующие торговые точки:


Вечером — с 18.00 до 23.00 — в торговом центре выступит струнный квартет с виолончелью «Лайт».

Адрес: улица Чкалова, 35. Подробности — в группе.

ТЦ «Евроопт»

«Евроопт» на Московском проспекте, 130−1 в Билево устраивает два дня распродаж — 29 и 30 ноября.

Сам «Евроопт» предложит скидки до 60% на выделенный ассортимент. А магазины, расположенные на его территории, — до 70%.


Магазины бытовой техники «Вулкан»

29 ноября в магазинах пройдет акция:

  • Скидка 15% — при покупке холодильников, морозильников, стиральных машин, импортных телевизоров, пылесосов и печей СВЧ марки Samsung, светильников (если один стоит свыше 200 рублей).
  • Скидка 10% — при покупке техники марок «Атлант» и Gefest.

Адреса магазинов: улица Петруся Бровки, 3а и улица Смоленская, 20.

Подробности — на сайте.

Витебский меховой комбинат

С 29 декабря по 1 декабря предприятие устраивает распродажу шуб со скидками до 70%.

Адреса магазинов Luxury Fox: улица Ленина, 26а (ТЦ «Марко-сити», минус 1 уровень, павильон № 5) и улица 2-я Прибережная, 1.

«Беларускі лён»

29 ноября в сети магазинов «Беларускі лён» вас ждут скидки 15% — на мужскую и женскую одежду, и 10% — на остальной ассортимент. А при покупке от 100 рублей и выше будет скидка 20% на все, что вы еще захотите купить.

Адрес магазина: Московский проспект, 8.

«Белкнига»

В магазинах сети «Белкнига» с 29 ноября по 1 декабря у вас есть возможность приобрести книжные новинки издательства «Эксмо» со скидкой 30%.

Кроме того, как объявляет предприятие, классику, современную интеллектуальную прозу, книги по саморазвитию и другую литературу «по рекордно низким ценам» можно купить в «Глобусе» на улице Замковой, 21/30 в Витебске.

Адреса магазинов «Белкниги» в Витебске — по ссылке.

Сеть ювелирных магазинов «Эго-арт»

До 1 декабря здесь предоставляют скидку до 30% на все украшения. Предложение действует на покупку, заказ и обмен ювелирных изделий из золота и серебра.

Подробности акции — здесь.

Салоны мебели «Людмила»

С 29 ноября по 1 декабря — скидки на готовую мебель в размере 20−60%.

Адреса: улица Терешковой, 9 В и проспект Победы, 15, павильон 271 (ТЦ «Мега»).

Магазины фабрики «8 Марта»

До 30 ноября во всех фирменных магазинах в Витебске скидка 40% на весь ассортимент. Наступили холода, и самое время купить джемпера, толстовки, термобелье.

Адреса магазинов: проспект Строителей, 8, корпус 3; улица Ленина, 54; проспект Московский, 13, корпус 1. Дисконт: улица Коммунистическая, 23/15.

Салон товаров для сна

С 29 ноября по 1 декабря в салоне Sonit — скидки до 60% на диваны, кровати, матрасы.

Адрес: ТЦ «Мега», проспект Победы, 15, павильон 340.

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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В Витебске к акции подключились несколько торговых центров и крупных ретейлеров. Мы собрали для вас самые выгодные предложения.
 
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