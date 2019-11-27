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Скидки на одежду - до 70%, на ювелирку - 90%. Подробный гид по распродажам «Черной пятницы» в Бресте

28.11.2019 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 ноября в магазинах Беларуси пройдет «Черная пятница», во время которой торговые объекты предоставят покупателем скидки на свой товар. В Бресте к акции подключились несколько торговых центров и крупных ретейлеров. Мы собрали самые выгодные предложения города.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Торговый центр «Gallery Grand» — до 70%

В торговом центре Gallery Grand «Черная пятница» продлится с 10.00 до 20.00. В акции участвуют все магазины. Скидки — до 70%.

В магазине одежды O’STIN, помимо основной скидки, размер которой может доходить до 50%, клиенты получают еще и дополнительный дискаунт в 20%.

В магазине «Спортмастер» будет действовать дополнительная скидка 25% для участников клубной программы. В акции участвует весь ассортимент одежды и обуви, включая товары с действующей скидкой до 30%.

Одежду в Elema в «Черную пятницу» будут продавать со скидкой 20%.

Не останется в стороне и книжный магазин «Букваешка», где 20% дискаунт будет действовать весь день.

В магазине одежды «Твое» скидки до 70%. Кроме того на весь ассортимент действует акция: купи две вещи — третья в подарок.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Kari — до 70%

Во время «Черной пятницы» в сети обувных магазинов Kari в Бресте можно будет найти товар со скидкой до 70%. Торговых точек по городу четыре: в Gallery Grand, торговом комплексе «Евроопт», на проспекте Машерова и в магазине АЛМИ на улице Московской.


Брестский ЦУМ — до 50%

В Брестском центральном универмаге 29 ноября скидки будут до 50%.

«Детский мир» — до 40%

В «Детском мире» в «Черную пятницу» товары отечественных и зарубежных производителей будут продаваться со скидками до 40%. Кроме того в некоторых магазинах торгового центра в ноябре проходят акции. Так, например, отдельные модели детской одежды фабрики «Надзея» можно купить с дискаунтом в 50 и 60%, на продукцию ЗАО «Калинка» дадут 40% скидки (но не на всю), а ряд товаров фабрики «Белль Бимбо Плюс» можно приобрести с 20% скидкой.

Скидка в 35% действует на весь ассортимент спортодежды производства ООО «Рандова», 20% — на женскую одежду торговой марки «Frambo», 25% на товары «Femme», «BonneFemme», «Devur».

В «Черную пятницу» также предоставят 15% дискаунт на весь ассортимент кожгалантерейных изделий производства ОАО «Галантэя».

Полный список ноябрьских акций можно узнать по ссылке.


«Гостинный двор»

Пятница, 29 ноября, объявлен днем скидок в торговом центре «Гостинный двор». К акции подключились магазины и торговые объекты. Реализовывать товар по специальной цене будут с 10.00 до 21.00. К сожалению, размер скидок в администрации TUT.BY назвать не смогли.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Торговый центр «Экватор» — до 70%

В ТЦ «Экватор» к акции подключилось несколько десятков торговых точек.

В магазине «Профи» скидка 10% на весь ассортимент товара и 15% — на все электротовары. Дисконтные карточки суммируются.

«Любава» предоставит 25% дисконт на весь ассортимент,

Сеть салонов «Алло» — до 70%.

«Салон связи» — на три аксессуара скидка 10%, на четыре аксессуара — 15%, на пять — 20%.

Магазин игрушек «FUNtastik» — 20% на все, а на LEGO и HASBRO — 15%.

Магазин игрушек «Планета детства» — 10% на все.

Детская одежда «CHADO» — 30% на все.

Детская одежда «Mirdada» — от 10 — 15%.

Сувениры, посуда «Комильфо» — 20 на все.

Косметика «Белита-Витэкс» — 10%.

Косметика «Бюти Левел» — на продукцию торговых марок: Constant Delight — 20%, Nexxt — 20%, Kapous — 10%, Brelil — 15%, Oyster — 15%, TNL — 20%, Корея — 20%.

Магазин «Стрекоза» — до 20%.

Мужская одежда «CATCH» — 20%.

Мужская одежда «Bazioni» — 30% с 29.11 по 01.12 включительно.

Магазины «Скетчерс» и «В2G» 20% + дисконт, на некоторые позиции до 70%.

Детская обувь «Kapika» — 15% на зимние товары и 20% на все остальное.

Сумки и аксессуары «David Jones» — скидка 20% на все.

Магазин обуви «Эстэт» — 30−40% на осенний ассортимент.
Магазин Брестского чулочного комбината — от 20 до 40%.

Магазин «PLAYROOM» — скидки до 30% на определенные категории товаров в период с 29 ноября по 1 декабря включительно.

Магазин цветов «Подсолнух» — 10%.

Пиротехника — 20% на весь ассортимент.

Островок «Sense Parfum» — 20%.

Островок «Шапочкин» — 10% на одну вещь в чеке и 15% на две.

Островок «Lora Borziz» — 25% на все.

Островок «Мед» — 10% на все.

ProFit — до 20%.


Торговый центр «Корона» — до 50%

В модном молле торгового центра «Корона» на улице Московской к акции подключатся три магазина одежды: Tom Tailor, Benetton, Denim Club. Скидки будут до 50%.


Фото предоставлено KFC

Торговый центр «Евроопт» — до 90%

В «Евроопте» на Варшавском шоссе распродажи будут проходить два дня 29−30 ноября.

«Евроопт» — до 60% на выделенный ассортимент.

LC Waikiki — до 30% на выделенный ассортимент.

Columbia — акция «Три пары обуви по цене двух», дополнительная скидка 20% по «Волшебной карте».

Belwest — 35% на весь ассортимент.

Mark Formelle — до 45% на весь ассортимент

MySport — акция «Три пары обуви по цене двух», дополнительная скидка 20% по «Волшебной карте».

«Доктор Хвостов» — 15% на все товары (кроме акционных) для держателей карты «Е-плюс».

Планета Здоровья — 20% на дермакосметику Pharmaceris при покупке от двух и более средств в одном чеке.

Ziko — до 70% на ювелирку, часы и аксессуары.

Знайка — до 50% на выделенный ассортимент.

Yves Rocher — до 50% на выделенный ассортимент.

Связной — до 70% на выделенный ассортимент.

Царское золото — до 70% на выделенный ассортимент.

Mirdada — от 10 до 20% на выделенный ассортимент.

На связи — до 60% на ряд аксессуаров, смартфонов, гаджетов и электротранспорт.

Золотая мечта — до 70% на выделенный ассортимент.

7 Карат — до 90% на украшения из золота и серебра.

Makey — до 13% на выделенный ассортимент.

MI.BY — до 40% на товары Xiaomi.

Кружелье — до 50% на выделенный ассортимент.

Смаката — до 30% на выделенный ассортимент.

Ювелирная бижутерия «Элоксал» — 20% на выделенный ассортимент.


Барбершоп FIRMA

В брестском барбершопе FIRMA на улице Маяковского вся косметика будет продаваться со скидкой 30%.

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Теги: Брест
 
 
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