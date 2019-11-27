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Скидки на одежду - до 70%, на ювелирку - 90%. Подробный гид по распродажам «Черной пятницы» в Бресте
Источник материала: Tut.by
29 ноября в магазинах Беларуси пройдет «Черная пятница», во время которой торговые объекты предоставят покупателем скидки на свой товар. В Бресте к акции подключились несколько торговых центров и крупных ретейлеров. Мы собрали самые выгодные предложения города.
Торговый центр «Gallery Grand» — до 70%
В торговом центре Gallery Grand «Черная пятница» продлится с 10.00 до 20.00. В акции участвуют все магазины. Скидки — до 70%.
В магазине одежды O’STIN, помимо основной скидки, размер которой может доходить до 50%, клиенты получают еще и дополнительный дискаунт в 20%.
В магазине «Спортмастер» будет действовать дополнительная скидка 25% для участников клубной программы. В акции участвует весь ассортимент одежды и обуви, включая товары с действующей скидкой до 30%.
Одежду в Elema в «Черную пятницу» будут продавать со скидкой 20%.
Не останется в стороне и книжный магазин «Букваешка», где 20% дискаунт будет действовать весь день.
В магазине одежды «Твое» скидки до 70%. Кроме того на весь ассортимент действует акция: купи две вещи — третья в подарок.
Kari — до 70%
Во время «Черной пятницы» в сети обувных магазинов Kari в Бресте можно будет найти товар со скидкой до 70%. Торговых точек по городу четыре: в Gallery Grand, торговом комплексе «Евроопт», на проспекте Машерова и в магазине АЛМИ на улице Московской.
Брестский ЦУМ — до 50%
В Брестском центральном универмаге 29 ноября скидки будут до 50%.
«Детский мир» — до 40%
В «Детском мире» в «Черную пятницу» товары отечественных и зарубежных производителей будут продаваться со скидками до 40%. Кроме того в некоторых магазинах торгового центра в ноябре проходят акции. Так, например, отдельные модели детской одежды фабрики «Надзея» можно купить с дискаунтом в 50 и 60%, на продукцию ЗАО «Калинка» дадут 40% скидки (но не на всю), а ряд товаров фабрики «Белль Бимбо Плюс» можно приобрести с 20% скидкой.
Скидка в 35% действует на весь ассортимент спортодежды производства ООО «Рандова», 20% — на женскую одежду торговой марки «Frambo», 25% на товары «Femme», «BonneFemme», «Devur».
В «Черную пятницу» также предоставят 15% дискаунт на весь ассортимент кожгалантерейных изделий производства ОАО «Галантэя».
Полный список ноябрьских акций можно узнать по
«Гостинный двор»
Пятница, 29 ноября, объявлен днем скидок в торговом центре «Гостинный двор». К акции подключились магазины и торговые объекты. Реализовывать товар по специальной цене будут с 10.00 до 21.00. К сожалению, размер скидок в администрации TUT.BY назвать не смогли.
Торговый центр «Экватор» — до 70%
В ТЦ «Экватор» к акции подключилось несколько десятков торговых точек.
В магазине «Профи» скидка 10% на весь ассортимент товара и 15% — на все электротовары. Дисконтные карточки суммируются.
«Любава» предоставит 25% дисконт на весь ассортимент,
Сеть салонов «Алло» — до 70%.
«Салон связи» — на три аксессуара скидка 10%, на четыре аксессуара — 15%, на пять — 20%.
Магазин игрушек «FUNtastik» — 20% на все, а на LEGO и HASBRO — 15%.
Магазин игрушек «Планета детства» — 10% на все.
Детская одежда «CHADO» — 30% на все.
Детская одежда «Mirdada» — от 10 — 15%.
Сувениры, посуда «Комильфо» — 20 на все.
Косметика «Белита-Витэкс» — 10%.
Косметика «Бюти Левел» — на продукцию торговых марок: Constant Delight — 20%, Nexxt — 20%, Kapous — 10%, Brelil — 15%, Oyster — 15%, TNL — 20%, Корея — 20%.
Магазин «Стрекоза» — до 20%.
Мужская одежда «CATCH» — 20%.
Мужская одежда «Bazioni» — 30% с 29.11 по 01.12 включительно.
Магазины «Скетчерс» и «В2G» 20% + дисконт, на некоторые позиции до 70%.
Детская обувь «Kapika» — 15% на зимние товары и 20% на все остальное.
Сумки и аксессуары «David Jones» — скидка 20% на все.
Магазин обуви «Эстэт» — 30−40% на осенний ассортимент.
Магазин «PLAYROOM» — скидки до 30% на определенные категории товаров в период с 29 ноября по 1 декабря включительно.
Магазин цветов «Подсолнух» — 10%.
Пиротехника — 20% на весь ассортимент.
Островок «Sense Parfum» — 20%.
Островок «Шапочкин» — 10% на одну вещь в чеке и 15% на две.
Островок «Lora Borziz» — 25% на все.
Островок «Мед» — 10% на все.
ProFit — до 20%.
Торговый центр «Корона» — до 50%
В модном молле торгового центра «Корона» на улице Московской к акции подключатся три магазина одежды: Tom Tailor, Benetton, Denim Club. Скидки будут до 50%.
Торговый центр «Евроопт» — до 90%
В «Евроопте» на Варшавском шоссе распродажи будут проходить два дня 29−30 ноября.
«Евроопт» — до 60% на выделенный ассортимент.
LC Waikiki — до 30% на выделенный ассортимент.
Columbia — акция «Три пары обуви по цене двух», дополнительная скидка 20% по «Волшебной карте».
Belwest — 35% на весь ассортимент.
Mark Formelle — до 45% на весь ассортимент
MySport — акция «Три пары обуви по цене двух», дополнительная скидка 20% по «Волшебной карте».
«Доктор Хвостов» — 15% на все товары (кроме акционных) для держателей карты «Е-плюс».
Планета Здоровья — 20% на дермакосметику Pharmaceris при покупке от двух и более средств в одном чеке.
Ziko — до 70% на ювелирку, часы и аксессуары.
Знайка — до 50% на выделенный ассортимент.
Yves Rocher — до 50% на выделенный ассортимент.
Связной — до 70% на выделенный ассортимент.
Царское золото — до 70% на выделенный ассортимент.
Mirdada — от 10 до 20% на выделенный ассортимент.
На связи — до 60% на ряд аксессуаров, смартфонов, гаджетов и электротранспорт.
Золотая мечта — до 70% на выделенный ассортимент.
7 Карат — до 90% на украшения из золота и серебра.
Makey — до 13% на выделенный ассортимент.
MI.BY — до 40% на товары Xiaomi.
Кружелье — до 50% на выделенный ассортимент.
Смаката — до 30% на выделенный ассортимент.
Ювелирная бижутерия «Элоксал» — 20% на выделенный ассортимент.
Барбершоп FIRMA
В брестском барбершопе FIRMA на улице Маяковского вся косметика будет продаваться со скидкой 30%.
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Скидки на одежду - до 70%, на ювелирку - 90%. Подробный гид по распродажам «Черной пятницы» в Бресте
Мы собрали самые выгодные предложения города.
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