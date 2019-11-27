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«Цветы Богородицы» ко Дню инвалидов
28.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
2 декабря в актовом зале Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства состоится литературно-музыкальный вечер «Цветы Богородицы», приуроченный к Международному дню инвалидов.
Начало в 12.00
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2 декабря в актовом зале Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства состоится литературно-музыкальный вечер «Цветы Богородицы», приуроченный к...
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