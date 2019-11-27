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У православных начинается рождественский пост. Что можно есть и чего нельзя делать?
28.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня у православных начинается Рождественский пост. Он длится 40 дней и подготавливает верующих к встрече праздника Рождества Христова 7 января.
Рождественский пост не имеет строгих ограничений в еде. Из рациона должны быть полностью исключены молочные продукты, яйца и мясо. Допускается употребление вина и рыбы. Рекомендуется в это время есть больше орехов, бобовых и грибов, а также пить больше жидкости.
Пост состоит из двух периодов: первый продлится с 28 ноября по 9 декабря, второй – с 20 декабря по 5 января. В течение первого периода по субботам и воскресеньям в рацион допускаются рыба и вино, во второй период эти продукты уже не разрешены.
Самый строгий день поста – 6 января. В этот день за стол можно сесть только после того, как на небе появится первая звезда.
Кроме воздержания от приема пищи, духовники рекомендуют больше молиться, стараться избегать ссор и выяснения отношений, избавляться от плохих мыслей и ограничивать себя в веселье.
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Сегодня у православных начинается Рождественский пост. Он длится 40 дней и подготавливает верующих к встрече праздника Рождества Христова 7 января. ...
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