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Департамент охраны: прямая телефонная линия
28.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
30 ноября, в субботу, начальник могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Александр Святославович Шепелев проведет прямую телефонную линию. Задавайте свои вопросы, которые касаются деятельности департамента, предоставляемых услуг и их стоимости, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, перспективах и развитии службы, по телефону (8-0222) 64 – 33 – 10. Время проведения прямой телефонной линии с 09.00 до 12.00.
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30 ноября, в субботу, начальник могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Александр Святославович...
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