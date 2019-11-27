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«Собаки, табуретки. Каждый прочитает по-своему. Многие не видят того, что я сам хотел показать». Что посмотреть в Центре современного искусства?
Источник материала: СТВ
Национальный центр современных искусств объединил в одном творческом пространстве абстракцию и экспрессионизм. Корреспонденты программы «Минск и минчане» посетили экспозицию.
В просторном зале на первом этаже уже основательно прописались изделия из керамики – дело рук мастеров 16-го Международного пленэра «Арт-Жыжаль». Раз в два года художники из разных уголков мира собираются на Бобруйщине, чтобы создать произведения искусства из мастерства, фантазии и огня.
На выставке «Искусство живого огня» представлены экспонаты в широчайшем диапазоне пластических свойств глины. Фактура и цвет делают каждое керамическое произведение уникальным. Энергия огня, земли, воздуха и воды рождают предметы, требующие неторопливого созерцания и философского взгляда на мир.
Живопись Валентина Нуднова – эксперимент. Полотна пропитаны яркой индивидуальностью и при этом есть четко выстроенная концепция. Автор вдохновляется личными прожитыми мгновениями, а после в абстрактной форме делится эмоциями со зрителем. В извечном споре о главенстве формы или содержания художник безоговорочно отдает предпочтение форме.
В своих исканиях Валентин Нуднов невероятно искренен и серьезен. В каждой работе чувствуются напряжение и особая внутренняя энергия. Создается впечатление, будто попадаешь в параллельный мир, где стерты границы времени и пространства.
Мастер кисти Василий Ясюк передает свои мысли и образы с помощью масляных красок в технике «алла прима» – в один присест. Это особое состояние, импульс из души и сердца, который помогает буквально вылить впечатления на холст.
Экспозиция уже успела побывать во многих европейских городах и даже в Америке. На полотнах запечатлены пейзажи Голландии, Меконга, Минска и малой родины художника – Витебщины. Нам, белорусам, автор хотел показать архитектуру Запада, а иностранным посетителям – широту белорусской души и красоту родных просторов.
Постоянная коллекция центра насчитывает около пяти тысяч художественных произведений. Сотни живописцев, графиков и скульпторов вписали свое имя в историю отечественного современного искусства.
Какие еще интересные экспонаты найдут прописку в залах храма современного искусства, пока остается загадкой. А вот экспозиция керамики, лиричные пейзажи Василия Ясюка и прагматизм Валентина Нуднова будут радовать посетителей до самой зимы.
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«Собаки, табуретки. Каждый прочитает по-своему. Многие не видят того, что я сам хотел показать». Что посмотреть в Центре современного искусства?
Национальный центр современных искусств объединил в одном творческом пространстве абстракцию и экспрессионизм. Корреспонденты программы «Минск и минчане»...
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