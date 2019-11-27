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Сломать стереотипы. Вопросы гендерного равенства обсудили на международном форуме женщин в Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К 2020 году в Беларуси разработают новый национальный план по обеспечению гендерного равенства. Его положения обсудили на третьем международном форуме женщин-лидеров в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нашей стране создаются условия для совмещения женщинами работы и воспитания детей. В конце января 2020 года вступят в силу новые нормы Трудового кодекса. Будет предусмотрен отпуск по уходу за ребёнком на 14 дней для отцов в течение 6 месяцев после рождения малыша.
В стране внедряют и механизм дистанционной работы, чтобы за декретный период женщина не теряла квалификацию и могла удалённо обучаться или работать.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Айла ван Хеель, и.о. руководителя отдела Демократического управления и гендерных вопрос БДИПЧ ОБСЕ:
Форум проводится уже в третий раз. Впервые его приняла не столица, а регион. И неслучайно его площадкой был выбран Купаловский вуз, ведь одной из тем для обсуждения стала роль университетов в укреплении лидерства женщин на местном уровне.
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Новости Беларуси. К 2020 году в Беларуси разработают новый национальный план по обеспечению гендерного равенства. Его положения обсудили на третьем международном...
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