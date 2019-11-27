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В Марьиной Горке на стройке погиб 52-летний рабочий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Марьиной Горке рабочий погиб на стройке.
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При разгрузке из автомобиля башенным краном рулонов с гидроизоляцией на поддонах произошло разрушение упаковки. Они начали падать и травмировали 52-летнего электромонтера УП «СУ №20» ОАО «Минскпромстрой».
Одна из предполагаемых причин случившегося – нарушение правил техники безопасности пострадавшим.
На момент ЧП кран находился в технически исправном состоянии.
Участие в специальном расследовании несчастного случая примет представитель Минского областного управления Госпромнадзора.
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Новости Беларуси. В Марьиной Горке рабочий погиб на стройке. По информации МЧС, происшествие случилось 27 ноября на стройке бассейна. При разгрузке из...
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