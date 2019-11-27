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В Марьиной Горке на стройке погиб 52-летний рабочий

28.11.2019 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Марьиной Горке рабочий погиб на стройке.  

По информации МЧС, происшествие случилось 27 ноября на стройке бассейна.  

При разгрузке из автомобиля башенным краном рулонов с гидроизоляцией на поддонах произошло разрушение упаковки. Они начали падать и травмировали 52-летнего электромонтера УП «СУ №20» ОАО «Минскпромстрой».  

В Марьиной Горке на стройке погиб 52-летний рабочий
Фото: МЧС

Одна из предполагаемых причин случившегося – нарушение правил техники безопасности пострадавшим.  

На момент ЧП кран находился в технически исправном состоянии.  

Участие в специальном расследовании несчастного случая примет представитель Минского областного управления Госпромнадзора.  

В середине ноября в Минске погиб рабочий. На него упал рукав для сброса строительного мусора – читать далее.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Марьиной Горке рабочий погиб на стройке.   По информации МЧС, происшествие случилось 27 ноября на стройке бассейна.   При разгрузке из...
 
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