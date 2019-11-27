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«В 2020 году мы оба эти вопроса закроем». Глава Советского района о ситуации с домами на Широкой и Богдановича
Источник материала: СТВ
На сайте Советского района г. Минска самые часто задаваемые вопросы вынесены в отдельные вкладки. В частности, вопрос, который касается ситуации дома на улице Широкой. Как такие темы глава района держит на контроле, он рассказал в программе
Именно эти два вопроса достаточно резонансные, потому что там неординарные ситуации, из которых с помощью именно систем органов госуправления и была найдены выходы из сложившейся ситуации. И сейчас и по Широкой, 3, и по долгостроям в районе Некрасова-Богдановича проходят строительные работы. По Богдановича-Некрасова объявлен тендер по капитальному ремонту и по улице Широкая, 3. В 2020 году (максимум что-то останется на 2021-й) мы оба эти вопроса закроем и уберем эти две вкладки со страницы сайта администрации.
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«В 2020 году мы оба эти вопроса закроем». Глава Советского района о ситуации с домами на Широкой и Богдановича
На сайте Советского района г. Минска самые часто задаваемые вопросы вынесены в отдельные вкладки. В частности, вопрос, который касается ситуации дома на улице...
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