Приятное с полезным. Чем могут удивить музеи Минска?

Источник материала: Аргументы и факты

Чтобы увидеть всю Беларусь, необязательно отправляться в путешествие на несколько месяцев: достаточно посетить музей миниатюр. ©

В одном можно увидеть голограмму утюга, в другом - помедитировать среди камней, а в третьем - даже выпить пива.

Музей детства

Адрес: пр. Независимости, д. 28, пом. 24а.

пр. Независимости, д. 28, пом. 24а. Время работы: вт-пт - по записи; сб-вс 11.00-18.00 (вход до 17.00).

вт-пт - по записи; сб-вс 11.00-18.00 (вход до 17.00). Цена: 5-9 руб.

Чтобы предаться ностальгии, навестите музей детства. В нем представлена коллекция экспонатов, интересных как малышам, так и взрослым.

Музей состоит из нескольких локаций: лестница клоунов, военная комната, комната всего мира, комната сказочных героев, галерея забытых игрушек, чердак старинного дома, тайная комната и комната исполнения мечты. В одном зале вы увидите кукол периода СССР, в другом - игрушки со всего света, в третьем - различные вариации клоунов. Музей - отличный вариант, чтобы порадовать вашего внутреннего ребенка и вернуться в то время, когда для счастья нужна была только любимая игрушка.

Музей миниатюр «Страна мини»

Адрес: пр-т Независимости, 25.

пр-т Независимости, 25. Время работы: 11.00- 20.00, без выходных.

11.00- 20.00, без выходных. Цена: 5,5-15 руб.

Чтобы увидеть всю Беларусь, необязательно отправляться в путешествие на несколько месяцев: достаточно посетить музей миниатюр. В нем представлены макеты 21 достопримечательности нашей страны.

Мастера кропотливо трудились над каждой архитектурной копией. До мелочей воссозданы не только достопримечательности, но и окружающий их ландшафт. Каждый мини-макет имеет свою интерактивную «фишку». На кассе музея можно взять в аренду бесплатный аудиогид или присоединиться к экскурсии с опытными экскурсоводами. Для группы от 8 человек экскурсия бесплатна.

Музей валунов

Адрес: ул. Шугаева и Академика Купревича.

ул. Шугаева и Академика Купревича. Время работы: круглосуточно.

круглосуточно. Цена: бесплатно.

В 1985 году ученые-энтузиасты из Института геохимии и геофизики Национальной академии наук Беларуси создали музей валунов под открытым небом.

Удивительное место, где автор экспонатов - природа, а их коллекционер - человек, расположилось в микрорайоне Уручье. Здесь находятся 2134 камня всех форм и размеров. Среди них - «Крест Стефана Батория», у которого, по преданию, обедал король Великого княжества Литовского во время похода на восток; камень «Дед», привезённый с древнего языческого капища; валуны в виде жерновов и многие другие. При взгляде на музей с высоты можно заметить, что его территория образует карту Беларуси в миниатюре: кусты служат границами страны, дорожки - реками, а 3 голубые ели - областными центрами.

Музей пива

Адрес: ул. Киселева, 30.

ул. Киселева, 30. Время работы: по записи.

по записи. Цена: 12-18 руб.

Узнать секреты создания белорусского пива, попробовать хмель и солод, постигнуть азы дегустации и угоститься напитком можно в музее «Аливария».

Экскурсия проходит в здании завода из красного кирпича - самом старом из действующих производств во всей Беларуси. Для групп от 15 человек есть индивидуальный вариант проведения основной экскурсии: исторический маршрут, гид по стилям пива, курс пивоварения и гид по ароматам. Записаться на экскурсию можно на сайте музея или по телефону: +375 (29) 500-17-55. Помните, что чрезмерное употребление пива вредит вашему здоровью.

Музей утюга

Адрес: ул. Богдановича, 11.

ул. Богдановича, 11. Время работы: 10.00-19.00 без выходных.

10.00-19.00 без выходных. Цена: 4-8 руб.

В музее собрано более 600 экспонатов, представляющих различные виды всем известного предмета быта. Цельнолитые утюги, утюги на углях, утюги с нагревательной вставкой, газовые утюги и даже один голографический!

Вы сможете проследить историю незаменимого предмета в доме, начиная с доисторического каменного «утюга» и заканчивая электрическими утюгами ХХ в. Большинство экспонатов можно брать в руки, разрешена фотосъёмка.