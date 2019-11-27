Ограбление в Дрездене: бесценные сокровища могут исчезнуть навсегда

Однако изначальные опасения о краже на сумму в миллиард евро, возможно, оказались преувеличены.





Как видно из опубликованной видеозаписи с камер наблюдения, грабители разбили топором и опустошили три из десяти витрин в зале, посвященном эпохе барокко. Именно здесь хранились изделия, инкрустированные бриллиантами, сапфирами, рубинами и изумрудами.





короля Августа Сильного . В сумме в трех витринах находилось около 100 экспонатов из коллекции саксонского





Некоторые из артефактов, которые вначале записали в похищенное, оказались на месте.





Генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерманн заявила, что потрясена жестокостью, с которой преступники разгромили сокровищницу.





"Мы говорим о сокровищах, историческую, культурную и художественную ценность которых оценить невозможно, - сказала она. - У них нет ценника, потому что они бесценны".





Как оказалось, экспонаты сокровищницы не застрахованы.







Видео момента ограбления с камер наблюдения обнародовано германской полицией





В среду "Зеленые своды" открылись для посещения - в более современной части музея, которая не подверглась разгрому.





Специалисты предупреждают, что те драгоценности, которые похитители вынесли в мешках, могут исчезнуть навсегда - продать их крайне сложно, и чаще всего в подобных случаях ювелирные изделия варварски разламывают, чтобы извлечь камни и реализовать их на рынке по отдельности - или распилить. По словам директора, это было бы трагедией.





Полиция опубликовала фотографии некоторых украденных экспонатов и обратилась с призывом к гражданам - сообщить, если они увидят такие предметы.





Почему сокровищница плохо охранялась?

Германская пресса предъявила множество вопросов руководству музея и охранникам: почему грабители так легко зашли в помещение? Почему стекло не бронированное и его можно разломать топором? Почему охранники, которые были на посту в момент ограбления, не задержали злоумышленников и дали им уйти?





На охранные системы и безопасность "Зеленых сводов" выделяется ежегодно 8 млн евро, сообщило руководство дрезденского музея.





В ответ на критику Марион Акерманн заявила, что грабители унесли бы еще больше, если бы витрины не были так надежно укреплены. Судя по тому, что воры действовали быстро и явно знали расположение экспонатов в зале, у них был информатор из числа сотрудников музея, предполагает полиция.





Следствие считает, что операция была тщательно спланирована: злоумышленники устроили пожар на подстанции, таким образом выведя из строя сигнализацию, целенаправленно вломились в зал через окно, отогнув прутья решетки, быстро разбили шкафы-витрины, наполнили мешки и скрылись. Полиция позднее нашла в городе сожженный автомобиль Ауди, на котором, вероятно, грабители уехали с места преступления.





Претензий к охранникам у руководства музея нет - когда воры в черном проникли в музей, охрана быстро вызвала полицию. Открыто противостоять преступникам и вступать с ними в рукопашную не входило в их обязанности, поскольку это сопряжено с опасностью для жизни. Разбойный характер нападения был очевиден, грабители были вооружены топорами, и охранники, согласно инструкции, дожидались прибытия полицейского наряда.





Основатель организации Art Recovery International, которая занимается детективной деятельностью и разыскивает похищенные предметы искусства, назвал кражу в Дрездене ограблением эпических масштабов.





"Музеи, подобные этому, находится под постоянной осадой варварских преступных банд: они расплавляют золото, выковыривают драгоценные камни, не обращая ни малейшего внимания на важность культурного наследия", - говорит Кристофер Маринелло.





Сокровища коллекции саксонского короля сравнивают с ценностями лондонского Тауэра и московского Алмазного фонда. Немецкий таблоид Bild в день ограбления писал, что стоимость похищенного может достигать 1 млрд евро.





Министр культуры земли Саксония назвала экспонаты "Зеленых сводов" "бриллиантами в короне королевства", принадлежащими всему народу.





"Как только я услышал, что именно было похищено, я сразу понял, что нас ждет, - говорит "детектив мира искусства" Маринелло. - Мы больше не увидим этих произведений - во всяком случае, в целом виде".





Чем знамениты "Зеленые своды"

Коллекция сокровищ начала XVIII столетия хранится в Резиденцшлоссе - бывшем замке саксонских королей. В ней восемь залов. Три зала были разрушены авиацией союзников во время бомбардировок Дрездена в конце Второй мировой войны, но затем замок был восстановлен и отреставрирован.





Название "Зеленые своды" происходит от малахитового цвета стен в нескольких залах.





Самые ценные экспонаты хранились в самой старой части замка - в зале барокко на первом этаже.





Всего в коллекции музея около 3 тыс. ювелирных изделий, а также посуда, оружие, предметы декоративного искусства - все они инкрустированы золотом, серебром, слоновой костью или жемчугом. Здесь хранится "статуя мавра" с изумрудами и 648-каратным сапфиром - подарок Августу Сильному от российского императора Петра I.





Один из самых редких камней коллекции, зеленый изумруд размером в 41 карат, сейчас находится на выставке в Нью-Йорке.





Король Саксонии Август Сильный начал собирать коллекцию в 1723 году. Он был союзником России в Полтавской битве, а позднее получил титул короля Речи Посполитой и князя ВКЛ.