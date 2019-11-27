Брестское отделение БелТПП организует визиты деловых кругов в Самарскую и Брянскую области

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты организует в декабре визиты деловых кругов в Самарскую и Брянскую области России. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель генерального директора по внешнеэкономическому сотрудничеству Брестского отделения БелТПП Елена Пивник, передает корреспондент БЕЛТА.





"Сегодня к нам приехали компании Самарской области, чтобы предложить свои товары и услуги. В декабре состоится ответная миссия. Предлагаем белорусским компаниям визит в Самару, где они в том числе смогут предложить свою продукцию. На декабрь запланирована поездка наших деловых кругов и в Брянскую область, - отметила Елена Пивник. - Мероприятия инициированы при реализации действующей в России программы поддержки экспорта. Мы готовы эти площадки предложить белорусским компаниям для общения с российскими партнерами в поисках общих точек соприкосновения".

Делегация деловых кругов Самарской области находится в Бресте с трехдневным визитом. В Беларусь прибыли производители продуктов питания, промышленного оборудования водоподготовки, комплектующих для производства мебели, оборудования для детских садов, игровых и спортивных сооружений для общественных территорий. Между субъектами хозяйствования двух регионов организовали контактно-кооперационную биржу, которую посетили около 20 компаний.

"С Беларусью мы давно и плодотворно сотрудничаем. Во внешнеторговом обороте экспорт складывается в вашу пользу. Сейчас в нашем регионе активно ведется политика по развитию бизнеса. Для нас важно выстроить взаимоотношения с разными белорусскими компаниями, которые бы закупали продукцию в Самарской области", - пояснила представитель Центра поддержки экспорта Самарской области Елена Соловей. Она добавила, что жителям этого российского региона хорошо знакомы белорусские продукты питания, которые ценятся за высокое качество.

Помимо В2В переговоров российская делегация познакомилась с принципом работы розничной сети, в программе посещение одного из предприятий свободной экономической зоны "Брест". Гости побывают в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".

Мероприятие организовано Брестским отделением БелТПП совместно с Брестским облисполкомом и Центром поддержки экспорта Самарской области.