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Собственная безопасность

28.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Как обернуть сознание граждан к собственной безопасности – основная задача, которая стояла перед работниками МЧС на заседании общественных пунктах охраны правопорядка при Негорельском и Дзержинском сельских исполнительных комитетах.

Многие из присутствующих неоднократно "рассматривались" на комиссии, имели проблемы с законом, но их почему-то это не останавливает, и граждане продолжают выпивать и скандалить.

Прежде чем начать предметный разговор о причинах возникновения большинства пожаров и мерах, позволяющих избежать или хотя бы снизить количество огненных происшествий, работники Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям представили оперативную обстановку с пожарами и гибелью людей от них по Республике, Минской области и районе.

Во время выступления внимание аудитории было обращено на тот факт, что в абсолютном большинстве своем трагедии происходят в жилом секторе и по вине самого человека. "С наступлением холодов главной причиной пожаров является нарушение правил устройства и эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Одной из профилактических мер, кроме элементарного наведения противопожарного порядка в домовладениях, является установка в домах автономных пожарных извещателей, спасли много жизней, своевременно сигнализируя о возгорании "- обратили внимание присутствующих спасатели.

В ходе заседания особое внимание все же было уделено тем, кто злоупотребляет спиртными напитками и, не задумываясь о последствиях, курить в постели, разбрасывает окурки где вздумается.

На мероприятии также присутствовали участковый инспектор районного отдела внутренних дел и представитель УЗ «Дзержинская ЦРБ», которые, в свою очередь, провели индивидуальную профилактическую работу с "особым контингентом".

В конце встречи работники МЧС предложили присутствующим пройти на площадку, которая развернулась на улице. Здесь спасатели уже практически показали, к чему может привести привычка курить в постели.



 
 
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Как обернуть сознание граждан к собственной безопасности – основная задача, которая стояла перед работниками МЧС на заседании общественных...
 
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