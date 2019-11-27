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В 2020 году минчане смогут оплатить проезд карточкой во всем наземном транспорте

28.11.2019 12:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В следующем году заплатить бесконтактной картой можно будет в любом автобусе и троллейбусе в Минске. Об этом на Минском трнаспортном форуме рассказала исполнительный директор БПС-Сбербанка Марина Осиповская. Сейчас таким образом заплатить за проезд можно в метро, а также в трамваях, которые ходят по маршруту № 6 «Серебрянка — Зеленый Луг».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Возможность оплатить проезд в метро карточкой появилась в июне 2018 года, в трамвае № 6 — в мае этого года. В наземном транспорте эта система пока работала в тестовом режиме.

— Тестирование позволило максимально подготовиться к масштабному запуску системы оплаты проезда бесконтактными банковскими картами. Заодно мы убедились, что технология пользуется большим спросом у пассажиров. Следующий шаг — запуск решения на всем наземном транспорте. Мы готовы к реализации такого шага уже в 2020 году, — рассказала Марина Осиповская.

Стоимость проезда при бесконтактной оплате отличаться не будет. Воспользоваться можно карточкой любого банка платежных систем Visa, Mastercard и Белкарт-Maestro, также подойдет оплата с помощью телефона, умных часов и других устройств, которые поддерживают технологию NFC. Чтобы оплатить проезд, нужно поднести карточку или устройство к валидатору.

Проект реализуют БПС-Сбербанк, IBA Group и «Минсктранс». Бесконтактная оплата в транспорте пользуется популярностью: в месяц банковскими картами оплачивается около 2 миллионов поездок на разных видах общественного транспорта, а в октябре пасажиры городских линий железной дороги таким образом купили на 50% больше билетов, чем в сентябре. также БПС-Сбербанк ведет переговоры о том, чтобы запустить эту технологию в регионах.

Также в Минске в следующем году могут появиться виртуальные проездные и скидки на проезд.

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Теги: Минск
 
 
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