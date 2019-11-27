Панарин выложил провокационный коллаж с Путиным

Источник материала: Tut.by

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин разместил в инстаграме несколько коллажей со своим участием, сообщает AllHockey .

Панарин был признан первой звездой игры против «Миннесоты» (3:2 ОТ), в которой отдал три результативные передачи. В рамках празднования он поднял одну из ног выше уровня головы и имитировал хай-кик.

«Запатентовано. The High Kick™», — написал Панарин в инстаграме.

Затем он выложил коллажи на тему своего хай-кика. На одной из картинок Панарин изображен рядом с упавшим на лед в хоккейном матче президентом России Владимиром Путиным, а на другой — в составе известного нью-йоркского варьете-коллектива The Rockettes.













Напомним, что в межсезонье Панарин дал интервью, в котором критически высказался о Путине .