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Панарин выложил провокационный коллаж с Путиным

28.11.2019 12:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин разместил в инстаграме несколько коллажей со своим участием, сообщает AllHockey.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запатентовано ⠀ The High Kick ™

Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin)

Панарин был признан первой звездой игры против «Миннесоты» (3:2 ОТ), в которой отдал три результативные передачи. В рамках празднования он поднял одну из ног выше уровня головы и имитировал хай-кик.

«Запатентовано. The High Kick™», — написал Панарин в инстаграме.

Затем он выложил коллажи на тему своего хай-кика. На одной из картинок Панарин изображен рядом с упавшим на лед в хоккейном матче президентом России Владимиром Путиным, а на другой — в составе известного нью-йоркского варьете-коллектива The Rockettes.







Напомним, что в межсезонье Панарин дал интервью, в котором критически высказался о Путине.

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин разместил в инстаграме несколько коллажей со своим участием, сообщает AllHockey.
 
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