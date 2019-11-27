Для Беларуси записали новый национальный гимн – «Погоня»

Источник материала: KYKY

У беларусов теперь есть свой национальный гимн «Погоня», пишет symbal.by. Его записала команда профессиональных музыкантов, которую собрал меценат и инициатор проекта Антон Межа. Гимн создан на основе стихотворения Максима Богдановича «Погоня».

Авторы идеи создать новый гимн связывают важность своего проекта с перезахоронением Кастуся Калиновского и других повстанцев 1863-1864 годов, которое прошло 22 ноября в Литве. Говорят, гимн негласно опробовали на слушателях во время концерта в Вильнюсе – и толпа беларусов пришла в восторг. Режиссер Иван Муравьев даже сделал эмоциальное видео, в котором объеденил «Погоню» с кадрами, записанными на церемонии прощания с Калиновским:

Музыку на стихотворение Богдановича написал Николай Щеглов-Куликович, а музыкальным редактором и аранжировщиком стал известный беларуский композитор Константин Еськов. Увидеть ноты можно здесь и вот здесь .

«Это была моя давняя мечта – чтобы Беларусь обрела полноценный национальный гимн, качественный, узнаваемый и уместный в историческом и культурном контексте. Я решил осуществить эту мечту и выбрал стихотворение Максима Богдановича «Погоня». Чтобы это произведение зазвучало в исполнении хора и оркестра, как национальный гимн Беларуси, понадобилось около двух лет и огромные средства.

Над гимном работало несколько десятков амбициозных людей из разных творческих беларуских коллективов, но, по предложению команды, мы не выделяем отдельных творцов, чтобы сказать, что этот национальный гимн создали беларусы для беларусов: в нем наша история, наша боль, наши символы и наше стремление к лучшему будущему родной страны», – рассказал Антон Межа.

Фото обложки: svaboda.org.