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ВТБ Лизинг: в ЕАЭС должен развиваться единый рынок лизинга

28.11.2019 12:14 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

ВТБ Лизинг: в ЕАЭС должен развиваться единый рынок лизинга
ВТБ Лизинг: в ЕАЭС должен развиваться единый рынок лизинга

Для этого необходимо решить вопросы таможенной практики, устранить административные барьеры в работе госорганов, внедрить в практику единообразную трактовку по ставке НДС по международному лизингу на пространстве ЕАЭС. Это приведет к росту популярности лизинга при финансировании проектов. Сейчас уровень проникновения продукта в ВВП стран ЕАЭС составляет 1-3%.

Совокупный лизинговый портфель в российских рублях в России достигает 4,3 трлн, в Беларуси – 132 млрд, в Казахстане – 28 млрд. При этом уровень проникновения лизинга в ВВП России составляет чуть более 1%, в Казахстане не доходит до отметки в 1%. Активнее всего рынок лизинга растет сейчас в Беларуси: за последние два года он увеличился более чем в 1,5 раза. Уровень проникновения лизинга в ВВП страны по озвученной сегодня информации Национального Банка Республики Беларусь составляет 2,7%.

 
 
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На территории Евразийского экономического союза должен развиваться единый рынок лизинга, отметил в своем докладе на II международной Ассамблее ЛИЗИНГ ЕВРАЗИЯ в...
 
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