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Алёна Ланская пристраивает котика: «Я буду безумно рада и счастлива, если вы его возьмёте в свою семью»
Источник материала: СТВ
Что нового в личной жизни у Алёны Ланской? Есть ли какие-то изменения, узнали в программе
Алёна Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Что касается того, что когда я уже выйду замуж, когда уже рожу. Во-первых, меня удивляет такая, мягко говоря, бестактность, потому что это сугубо личная тема для каждого из нас. Но так как я сегодня у вас на передаче, я хочу заявить, что я невеста на выданье с приданым и двумя котами.
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Алёна Ланская пристраивает котика: «Я буду безумно рада и счастлива, если вы его возьмёте в свою семью»
Что нового в личной жизни у Алёны Ланской? Есть ли какие-то изменения, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. «Мы ждали, пока бабочки родятся, чтобы снять...
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