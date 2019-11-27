Алёна Ланская пристраивает котика: «Я буду безумно рада и счастлива, если вы его возьмёте в свою семью»

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Что нового в личной жизни у Алёны Ланской? Есть ли какие-то изменения, узнали в программе « Новое утро» на РТР-Беларусь .

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Алёна Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

У меня все хорошо в личной жизни. Все отлично, у меня два кота, пока два, но третьего пристраиваю. В данный момент у меня пристраивается котёнок, поэтому, дорогие друзья, я буду безумно рада и счастлива, если вы его возьмете в свою семью.









Что касается того, что когда я уже выйду замуж, когда уже рожу. Во-первых, меня удивляет такая, мягко говоря, бестактность, потому что это сугубо личная тема для каждого из нас. Но так как я сегодня у вас на передаче, я хочу заявить, что я невеста на выданье с приданым и двумя котами.