Из-за очень редкого заболевания девушка покрывается волдырями при контакте с водой

Источник материала: Tut.by

21-летняя Тесса Хансен-Смит из Калифорнии (США) страдает от редкой формы аллергии на воду, из-за чего ее тело постоянно покрывается волдырями. Об этом сообщает Media Leaks со ссылкой на ресурс ladbible.com.



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Заболевание, от которого страдает Тесса, называется аквагенная крапивница. Это крайне редкая форма физической крапивницы, главным симптомом которой является появление волдырей из-за контакта кожи с водой независимо от ее температуры, чистоты и уровня солености. Тесса говорит, что это также касается ее пота и слез — при этом иногда у нее появляются мигрени и лихорадка.

Впервые появление симптомов, вызываемых болезнью, родители девушки заметили, когда ей было всего восемь лет — после душа ее тело покрывала сыпь. Сперва семья подумала, что такой эффект вызывает некачественный шампунь или мыло, но ситуация оказалась тяжелее.

Из-за крапивницы заниматься спортом у Тессы не было возможности, даже передвигаться ей приходилось на специальной коляске. Девушка рассказала, что принимает душ лишь два раза в месяц, и при этом испытывает сильные боли. Даже питьевая мода может нанести порезы на ее язык.

Полностью вылечиться, по словам медиков, у Тессы пока шансов нет — ей приходится пить по девять противоаллергенных таблеток в день для поддержание более и менее нормального состояния. Вместе с тем, девушка не сдается. Недавно она переехала из родного города, чтобы учиться в колледже и найти новые знакомства.