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Работничек: в дупель пьяный водитель вез полторы тонны сыра и не справился с управлением...
Источник материала: Партизан
Утром во вторник житель Борисова, управляя грузовой автомашиной «Газель», принадлежащей одной из российских фирм, на шоссе Минск-Могилев в деревне Натальевск Червенского района наехал на разделительное металлическое ограждение.
Фургон развалился, на проезжую часть высыпалось полторы тонны сыров общей стоимостью около 5 тысяч долларов.
Как сообщили «
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Утром во вторник житель Борисова, управляя грузовой автомашиной «Газель», принадлежащей одной из российских фирм, на шоссе Минск-Могилев в деревне Натальевск...
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