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В Азербайджане объявили о роспуске парламента: нынешний состав не подходит президенту
Источник материала: Партизан
На заседании политического совета правящей партии "Ени Азербайджан" выдвинута инициатива о проведении досрочных выборов в парламент страны - Милли Меджлис.
Как стало известно
Данное решение объясняется тем, что нынешний состав Милли Меджлиса не соответствует политике, проводимой главой государства, и фактически остался в стороне от проводимых в стране реформ.
Завтра вопрос о роспуске парламента будет поднят на заседании Милли Меджлиса. Также будет принято обращение к президенту страны о назначении внеочередных выборов.
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На заседании политического совета правящей партии "Ени Азербайджан" выдвинута инициатива о проведении досрочных выборов в парламент страны - Милли Меджлис.
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