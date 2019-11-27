В Азербайджане объявили о роспуске парламента: нынешний состав не подходит президенту

haqqin.az , на заседании парламентское большинство признало целесообразным решение о роспуске Милли Меджлиса. Как стало известно, на заседании парламентское большинство признало целесообразным решение о роспуске Милли Меджлиса.





Данное решение объясняется тем, что нынешний состав Милли Меджлиса не соответствует политике, проводимой главой государства, и фактически остался в стороне от проводимых в стране реформ.





Завтра вопрос о роспуске парламента будет поднят на заседании Милли Меджлиса. Также будет принято обращение к президенту страны о назначении внеочередных выборов.







