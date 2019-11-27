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Оскар-2020: названы главные претенденты на премию

28.11.2019 12:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главных претендентов на Оскар обнародовали на официальном сайте Gold Derby.

Оскар-2020: названы главные претенденты на премию
Компания Gold Derby занимается прогнозированием наград. Часто ее прогнозы совпадают с реальными победителями Оскара, поэтому на этот перечень рекомендуем обратить особое внимание.

По информации букмекеров, статуэтку Оскар за лучший фильм получит "Ирландец", режиссер которого – Мартин Скорсезе – также может победить в номинации как лучший режиссер. 


Награду за лучшую мужскую роль получит Хоакин Феникс ("Джокер"), а за женскую – Рене Зеллвегер ("Джуди").

Главные претенденты на Оскар-2020

Лучший фильм: "Ирландец", "Однажды в Голливуде", "Брачная история", "Паразиты", "1917", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины", "Джокер", "Аутсайдеры" и "Секс-бомба";

Лучший режиссер: Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде") и Пон Джун Хо ("Паразиты");

Лучшая мужская роль: Хоакин Феникс ("Джокер"), Адам Драйвер ("Брачная история") и Роберт Де Ниро ("Ирландец");

Лучшая женская роль: Рене Зеллвегер ("Джуди"), Скарлетт Йохансон ("Брачная история") и Шарлиз Терон ("Секс-бомба");

Лучшая женская роль второго плана: Лора Дерн ("Брачная история"), Дженнифер Лопес ("Стриптизерши"), Марго Робби ("Секс-скандал");

Лучшая мужская роль второго плана: Брэд Питт ("Однажды в Голливуде"), Аль Пачино ("Ирландец"), Том Круз ("Прекрасный день по соседству");

Лучший адаптированный сценарий: "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины";

Лучший оригинальный сценарий: "Брачная история", "Однажды в Голливуде", "Паразиты";

Лучшая операторская работа: "1917", "Однажды в Голливуде", "Ирландец";

Лучший дизайн костюмов: "Однажды в Голливуде", "Маленькие женщины", "Рокетмэн";

Лучший монтаж: "Ирландец", "Однажды в Голливуде", "Аутсайдеры";

Лучшая работа художника-постановщика: "Однажды в Голливуде", "Ирландец", "1917";

Лучший звуковой монтаж: "1917", "Аутсайдеры", "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение";

Лучший звук: "1917", "Аутсайдеры", "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение";

Лучший анимационный полнометражный фильм: "История игрушек 4", "Холодное сердце 2", "Как приручить дракона 3: Скрытый мир".

Что известно об Оскаре-2020?

92-я церемония вручения премий Оскар намечена на 9 февраля 2020 года. Номинанты на кинопремию будут объявлены 13 января 2020 года. 

Традиционно в декабре 2019 года появится шорт-лист, в котором будут указаны вероятные номинанты на премию. 

В 2020 году церемония проведения премии может состояться без ведущего, как это было в 2019-м.
 
 
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Главных претендентов на Оскар обнародовали на официальном сайте Gold Derby.
 
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