Источник материала: Новости Волковыска

Реконструкция трассы М6 должна быть закончена к концу этого года. Планируется доведение ее до I технической категории с разделением встречных потоков.

А с 1 декабря 2019 года участок с 134-го по 196-й км М6/Е28 Минск - Гродно - граница Республики Польша (Брузги) станет платным. Таки образом практически вся дорога М6/Е28 станет патной для передвижения практически полностью. Платные дороги появились в Беларуси с августа 2013 года. Общая протяженность дорог в стране на сегодняшний день составляет около 1 787 км. Доходы в бюджет от коммерческого использования дорог исчисляются в десятках миллионов долларов в год