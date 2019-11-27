Календарь питания в Рождественский пост 2019-2020 по дням для мирян

Сегодня, 28 ноября 2019 года, начинается один из великих и строгих православных постов – 40-дневный Рождестенский пост. Он завершается 6 января, в Сочельник и предваряет собой празднование Рождества Христова.
На время поста, который в том числе затрагивает и Новый год, православные придерживаются постного меню. Они не употребляют в еду молочные и мясные продукты, а также яйца и птицу. Воздерживаются от алкогольных напитков. По уставу разрешается есть рыбу во все дни (кроме среды и пятницы).
Для тех, кто будет поститься впервые, важно знать, что постные блюда по оригинальности и вкусноте не уступают и даже в чем-то превосходят скоромную пищу.
Питание по дням в Рождественский пост 2019-2020 для мирян
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Чт
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Пт
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Cб
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Вс
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Пн
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Вт
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Ср
|28.11.19
|29.11.19
|30.11.19
|01.12.19
|02.12.19
|03.12.19
|04.12.19
|05.12.19
|06.12.19
|07.12.19
|08.12.19
|09.12.19
|10.12.19
|11.12.19
|12.12.19
|13.12.19
|14.12.19
|15.12.19
|16.12.19
|17.12.19
|18.12.19
|19.12.19
|20.12.19
|21.12.19
|22.12.19
|23.12.19
|24.12.19
|25.12.19
|26.12.19
|27.12.19
|28.12.19
|29.12.19
|30.12.19
|31.12.19 Новый год
|01.01.20
|02.01.20
|03.01.20
|04.01.20
|05.01.20
|06.01.20
|Рождество
|До 18 января можно все
Голубой цвет: в понедельник – горячая пища без масла.
Сиреневый цвет: в первый день поста разрешается горячая пища с маслом, блюда из рыбы.
Зеленый цвет: в четверг, субботу, воскресенье и вторник (до 19 декабря) разрешается пища с растительным маслом, рыба, морепродукты и вино. Этим же цветом обозначены большие церковные праздники, когда допускается послабление: 4 декабря – Введение во Храм Пресвятой Богородицы; 13 декабря - День Андрея Первозванного; 19 декабря – День Николая Чудотворца.
Синий цвет: в пятницу и среду – сухоядение (это могут быть хлеб, овощи сырые, сухие и квашенные, фрукты и сухофрукты). То есть пища, которая не подвергалась термической обработке. Можно есть мед и орехи, пить воду и соки.
Розовый цвет: со 2 по 5 января пост усиливается, по субботам и воскресеньям можно есть горячую пищу с растительным маслом, но без рыбы.
Красный цвет: самый строгий день поста – 6 января, Рождественский Сочельник, когда ничего не едят до первой звезды, а после – разговляются кутьей.
Желтый цвет: в будние дни с 20 декабря по 1 января можно готовить постные блюда с растительным маслом, но без рыбы и вина. На этот день как раз выпадает светский Новый год.
Какие продукты разрешено употреблять во время Рождественского поста:
- любые крупы – манка, гречка, пшено, рис;
- разрешается хлеб, но только надо быть уверенным, что при его выпечке не использовались молоко, яйца, маргарин;
- бобовые: фасоль, горох, чечевица;
- овощи, не стоит забывать о морской и квашеной капусте;
- рыба разрешена, но только по указанным дням, узнать их можно будет из календаря питания;
- любые виды грибов;
- сухофрукты – урюк, изюм, чернослив, орехи;
- из сладкого можно только фрукты и мед.
Какие продукты можно включать в свой рацион, но лучше от них отказаться:
- постный майонез, при его производстве применяют растительный белок, неизвестного происхождения, поэтому лучше воздержаться от его употребления;
- чипсы, при их приготовлении используют многие химические вещества, поэтому они наносят непоправимый вред организму;
- постное печенье готовится на основе пальмового масла, которое плохо влияет на организм человека;
- растительный спред содержит в себе транс-жиры, которые могут вызвать развитие онкологических и сердечных заболеваний.
ВАЖНО ЗНАТЬ: не стоит заменять мясо, соевыми продуктами, так как они очень похожи по вкусовым ощущениям, это будет нечестным соблюдением поста. К тому же многие из них содержат вредные вещества, которые могут непредсказуемо повлиять на организм человека.
Пост оканчивается на Рождество 7 января. С этого дня разрешается есть все до Крещенского Сочельника 18 января.
Правила поведения во время поста
Но диета, это далеко не все. Церковь серьезно относитьсяк поведению человека. В это время большим грехом является проявление агрессивных эмоций. Это само собой разумеется, так как злость или страх, например, совсем не соответствуют принципу смирения.
Ни в коем случае нельзя ругаться, скандалить, слишком бурно проявлять эмоции. Это касается и позитива. Радость, проявленная публично – грех. Многие не знают, но и радости любви запрещены во время поста. В это время приветствуется посещение богослужений. Если такое по уважительным причинам не получается, то можно молиться дома.