Календарь питания в Рождественский пост 2019-2020 по дням для мирян

Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня, 28 ноября 2019 года, начинается один из великих и строгих православных постов – 40-дневный Рождестенский пост. Он завершается 6 января, в Сочельник и предваряет собой празднование Рождества Христова.

На время поста, который в том числе затрагивает и Новый год, православные придерживаются постного меню. Они не употребляют в еду молочные и мясные продукты, а также яйца и птицу. Воздерживаются от алкогольных напитков. По уставу разрешается есть рыбу во все дни (кроме среды и пятницы).

Для тех, кто будет поститься впервые, важно знать, что постные блюда по оригинальности и вкусноте не уступают и даже в чем-то превосходят скоромную пищу.

Питание по дням в Рождественский пост 2019-2020 для мирян

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Голубой цвет: в понедельник – горячая пища без масла.

Сиреневый цвет: в первый день поста разрешается горячая пища с маслом, блюда из рыбы.

Зеленый цвет: в четверг, субботу, воскресенье и вторник (до 19 декабря) разрешается пища с растительным маслом, рыба, морепродукты и вино. Этим же цветом обозначены большие церковные праздники, когда допускается послабление: 4 декабря – Введение во Храм Пресвятой Богородицы; 13 декабря - День Андрея Первозванного; 19 декабря – День Николая Чудотворца.

Синий цвет: в пятницу и среду – сухоядение (это могут быть хлеб, овощи сырые, сухие и квашенные, фрукты и сухофрукты). То есть пища, которая не подвергалась термической обработке. Можно есть мед и орехи, пить воду и соки.

Розовый цвет: со 2 по 5 января пост усиливается, по субботам и воскресеньям можно есть горячую пищу с растительным маслом, но без рыбы.

Красный цвет: самый строгий день поста – 6 января, Рождественский Сочельник, когда ничего не едят до первой звезды, а после – разговляются кутьей.

Желтый цвет: в будние дни с 20 декабря по 1 января можно готовить постные блюда с растительным маслом, но без рыбы и вина. На этот день как раз выпадает светский Новый год.

Какие продукты разрешено употреблять во время Рождественского поста:

любые крупы – манка, гречка, пшено, рис;

разрешается хлеб, но только надо быть уверенным, что при его выпечке не использовались молоко, яйца, маргарин;

бобовые: фасоль, горох, чечевица;

овощи, не стоит забывать о морской и квашеной капусте;

рыба разрешена, но только по указанным дням, узнать их можно будет из календаря питания;

любые виды грибов;

сухофрукты – урюк, изюм, чернослив, орехи;

из сладкого можно только фрукты и мед.





Какие продукты можно включать в свой рацион, но лучше от них отказаться:

постный майонез, при его производстве применяют растительный белок, неизвестного происхождения, поэтому лучше воздержаться от его употребления;

чипсы, при их приготовлении используют многие химические вещества, поэтому они наносят непоправимый вред организму;

постное печенье готовится на основе пальмового масла, которое плохо влияет на организм человека;

растительный спред содержит в себе транс-жиры, которые могут вызвать развитие онкологических и сердечных заболеваний.

ВАЖНО ЗНАТЬ: не стоит заменять мясо, соевыми продуктами, так как они очень похожи по вкусовым ощущениям, это будет нечестным соблюдением поста. К тому же многие из них содержат вредные вещества, которые могут непредсказуемо повлиять на организм человека.

Пост оканчивается на Рождество 7 января. С этого дня разрешается есть все до Крещенского Сочельника 18 января.

Правила поведения во время поста

Но диета, это далеко не все. Церковь серьезно относитьсяк поведению человека. В это время большим грехом является проявление агрессивных эмоций. Это само собой разумеется, так как злость или страх, например, совсем не соответствуют принципу смирения.

Ни в коем случае нельзя ругаться, скандалить, слишком бурно проявлять эмоции. Это касается и позитива. Радость, проявленная публично – грех. Многие не знают, но и радости любви запрещены во время поста. В это время приветствуется посещение богослужений. Если такое по уважительным причинам не получается, то можно молиться дома.