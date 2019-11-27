В Минске в яму провалился грузовик

Источник материала: Tut.by

Грузовик провалился в траншею в переулке Кузьмы Чорного. Минчане присылают фото и видео происшествия.



Фото: Дмитрий Волотко

Грузовик дорожных рабочих участвовал в засыпке траншеи в переулке Кузьмы Чорного. На участке между домами 9 и 11 он съехал в яму, рассказал TUT.BY минчанин Александр.



Фото: пользователь TUT.BY Александр

Чтобы поднять машину, использовали кран. По информации очевидцев, скорой и милиции на месте не было.

Александр снял видео, как грузовик вытаскивали из ямы.