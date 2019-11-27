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В Минске в яму провалился грузовик
Источник материала: Tut.by
Грузовик провалился в траншею в переулке Кузьмы Чорного. Минчане присылают фото и видео происшествия.
Грузовик дорожных рабочих участвовал в засыпке траншеи в переулке Кузьмы Чорного. На участке между домами 9 и 11 он съехал в яму, рассказал TUT.BY минчанин Александр.
Чтобы поднять машину, использовали кран. По информации очевидцев, скорой и милиции на месте не было.
Александр снял видео, как грузовик вытаскивали из ямы.
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Грузовик дорожных рабочих участвовал в засыпке траншеи в переулке Кузьмы Чорного.
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