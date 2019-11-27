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Кухня-гостиная, камин. Посмотрели, как минчане переделывают хрущевки в стильное жилье

28.11.2019 13:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сейчас рынок жилья насыщен новостройками со свободными планировками. Они позволяют организовывать пространство так, как хочется самим хозяевам. Одна из фишек — объединение кухни с гостиной, что и правда удобно. В старом жилфонде, особенно панельках, с перепланировками все сложно из-за несущих стен. А вот в хрущевке объединить кухню с гостиной можно, особенно если дом относится к серии, где не все стены несущие. На столичном рынке жилья есть немало предложений с очень интересными ремонтами именно в хрущевках. Об одной, однокомнатной за 100 тысяч долларов, мы недавно писали. А сейчас нашли еще примеры того, как минчане переделывают свои хрущевки в современное жилье. Самые интересные — в подборке REALTY.TUT.BY.

«Однушка» во 2-м переулке Р. Люксембург

В этой квартире перенесли перегородку между кухней и жилой комнатой. Во-первых, это дало возможность объединить все в одно пространство, во-вторых, увеличить площадь санузла.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

«Двушка» на Романовской Слободе

В этой квартире грамотно распределено пространство: в кухне задействован даже подоконник, а в ванной, обратите внимание, как разместили стиральную машину.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

«Двушка» на Волгоградской

Одна из комнат в хрущевке обычно проходная, вторая изолированная, но прямоугольная и узкая. Смотрите, что придумали хозяева: они вынесли кровать чуть вперед, а за ней сделали гардероб. С такой планировкой это просто находка!


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

«Однушка» на Золотой Горке, 12

Один из вариантов объединения пространства.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

«Двушка» на Маяковского

Еще один вариант организации кухни-гостиной. здесь стену не убирали, а частично перенесли. В итоге появилось место для обеденной зоны, ниши для холодильника и даже нашлось место для псевдо камина.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Двухкомнатная на Берута

Здесь нет никаких перепланировок, есть только невероятная любовь к роскоши.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by
 
 
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