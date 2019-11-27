В России Беларусь назвали крупнейшим поставщиком нелегального табака

Источник материала: Ежедневник

Аналитическое агентство «Nielsen» провело исследование рынка нелегальных сигарет. Выяснилось, что жители РФ чаще приобретают нелегальные сигареты. Если в прошлом году контрабанда и подделки составляли на рынке России 8,4%, то теперь уже 15,6%.

Аналитики исследовали ситуацию и в небольших населенных пунктах, особое внимание обращали на города около границ с Беларусью, Украиной и Казахстаном, откуда идет значительная часть нелегальных сигарет. На улицах сотен населенных пунктов были собраны более 15 тысяч пустых пачек. Их принадлежность к нелегальной или контрафактной продукции определялась прежде всего по отсутствию российской акцизной марки или надписей на русском языке.

После анализа россияне сделали вывод, что страны Евразийского экономического союза поставляют в РФ каждую вторую пачку нелегальных сигарет. Их продукция занимает 55,4% черного рынка. Беларусь названа «самым крупным источником нелегального табака» — на нашу страну приходится 36%. У Казахстана и Армении — 8,9% и 8,8%, пишет euroradio.fm .