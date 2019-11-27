ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России Беларусь назвали крупнейшим поставщиком нелегального табака

28.11.2019 12:36 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

В России Беларусь назвали крупнейшим поставщиком нелегального табака

Аналитическое агентство «Nielsen» провело исследование рынка нелегальных сигарет. Выяснилось, что жители РФ чаще приобретают нелегальные сигареты. Если в прошлом году контрабанда и подделки составляли на рынке России 8,4%, то теперь уже 15,6%.

Аналитики исследовали ситуацию и в небольших населенных пунктах, особое внимание обращали на города около границ с Беларусью, Украиной и Казахстаном, откуда идет значительная часть нелегальных сигарет. На улицах сотен населенных пунктов были собраны более 15 тысяч пустых пачек. Их принадлежность к нелегальной или контрафактной продукции определялась прежде всего по отсутствию российской акцизной марки или надписей на русском языке.

После анализа россияне сделали вывод, что страны Евразийского экономического союза поставляют в РФ каждую вторую пачку нелегальных сигарет. Их продукция занимает 55,4% черного рынка. Беларусь названа «самым крупным источником нелегального табака» — на нашу страну приходится 36%. У Казахстана и Армении — 8,9% и 8,8%, пишет euroradio.fm.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аналитическое агентство «Nielsen» провело исследование рынка нелегальных сигарет. Выяснилось, что жители РФ чаще приобретают нелегальные сигареты. Если в прошлом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Аншлаг на лекцыі пра Кастуся Каліноўскага ў Берасці
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика